Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre

Bilancia e Toro: amore al top

Ariete

Imprevisti, delusioni, spese che non avevate preventivato. Ma perché affrontare tutto col muso lungo? Coraggio, dimostrate che sapete mantenere la calma. E nel tempo libero, premiatevi… divertendovi.

Gli incontri

Attenti ai malintesi che possono crearsi con Cancro e Scorpione. Momenti piacevoli con un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Puntate in alto. Non solo avete Giove e Saturno dalla vostra parte, ma i pianeti veloci vi danno energia, creatività, intraprendenza. In questi giorni potreste anche prendere una decisione importante.

Gli incontri

Vi sembra che l’Ariete non vi capisca. Fate un favore a una Vergine, vi ricambierà con gli interessi.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Gemelli

Grande forza di volontà. Anche nelle piccole cose, sapete quello che desiderate ottenere e lo perseguite fino a raggiungere l’obiettivo. Qualcuno vi stimerà, qualcun altro… penserà che siete temibili.

Gli incontri

Ariete e Toro vi divertono, il Cancro vi innervosisce, il Capricorno vi stimola a dare il meglio di voi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Sarete bravi a scovare le buone occasioni, e anche a concludere. Non fatevi spaventare dalla concorrenza, anzi, attaccate per primi se capite che qualcuno sta per provocarvi o vuole giocare sporco…

Gli incontri

Affidatevi al Toro per una questione pratica. Non cercate di mettere all’angolo una Vergine… si irriterà.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Leone

Telefonate, fissate colloqui, presentate i vostri progetti, avanzate le richieste che vi stanno a cuore. Insomma, niente pigrizia. Il 5 anche Mercurio raggiungerà Sole e Marte in Bilancia: dovete agire!

Gli incontri

L’approccio con il Toro deve essere delicato, con il Cancro funziona invece l’ironia. Bene con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Settimana produttiva, all’insegna della concretezza. Non vi farete sedurre da idee e progetti poco realizzabili, intuirete subito il valore e le capacità delle persone, e sarete sempre tempisti… sul pezzo!

Gli incontri

Un Ariete vi stuzzica, un Toro vi corteggia, uno Scorpione vuole avere ragione a tutti i costi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

L’amore è ora il vostro principale interesse, ciò che sta dietro alle vostre decisioni, che vi dà forza o ve la toglie. I pianeti parlano di amore felice, quindi… se siete soli, guardatevi intorno, subito.

Gli incontri

A volte l’Ariete vi lascia interdetti, il Toro invece è fin troppo prevedibile. Collaborate con i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Venere ancora non si decide a lasciarvi in pace, ma intanto vi è tornata la voglia di fare, buttarvi, uscire. Non trascurate le relazioni professionali e amichevoli, sono preziose, anzi, preziosissime.

Gli incontri

Ascoltate le idee bizzarre di un Cancro senza criticarle troppo… Una punta di gelosia verso una Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Favorite le occupazioni nelle nuove tecnologie, nel settore del turismo, dei viaggi, dell’import-export. Avete fiuto per gli affari e saprete cavarvela bene anche nelle trattative più complicate. Bravi.

Gli incontri

Partite con Gemelli e Vergine. Conquistare una Bilancia si rivelerà davvero eccitante (e gratificante).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Non pensate a quello che vi manca, non fatevi condizionare dalle perdite, da ciò che non c’è più o che non c’è mai stato. Apprezzate invece le cose e le persone che avete, e che non sono poche.

Gli incontri

Difendete un Toro, ascoltate un Cancro, proponete al Sagittario un progetto che certo gli interesserà.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Settimana davvero positiva, in particolare per il settore delle amicizie, per i viaggi, per i lavori e gli studi all’estero. In amore ci vuole un po’ di diplomazia: evitate di dire tutto ciò che pensate…

Gli incontri

Non osate confessare che un Ariete vi piace, quindi dite che vi incuriosisce. Ok con Gemelli e Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Essere disponibili, fare delle piccole cortesie, mostrare di avere tanta buona volontà: tutto questo vi metterà in luce nell’ambiente professionale. Ci sono questioni pratiche da risolvere, fatelo presto.

Gli incontri

Vi prenderete una rivincita su uno Scorpione. Attratti da un Sagittario. Siate chiari con un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9