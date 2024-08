Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre

Vince l'etica dello scorpione

Ariete

Non serve a nulla rimandare o cercare di delegare. Fate da soli: avete tutti gli strumenti per affrontare al meglio gli impicci burocratici, i problemi di lavoro, i malintesi causati da Venere e Marte.

Gli incontri

Siate generosi con uno Scorpione, prudenti con un Sagittario, sospettosi con un Capricorno e un Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

Siete attivi, anche se non troppo intraprendenti. Poco male. Ora ci sono questioni da analizzare, compiti da eseguire al meglio, situazioni che non vanno lasciate in sospeso. L’amore è davvero… eccitante

Gli incontri

Un Cancro amorevole, una Vergine disponibile. Non chiedete alla Bilancia di essere diversa da com’è.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Avete bisogno di stare tranquilli, e per questo vi serve una mano da parte sia delle persone care sia dei colleghi, che dovrebbero svolgere la loro parte e invece vi creano ulteriori problemi. Pazientate!

Gli incontri

E se il sogno di quel Leone fosse anche il vostro…? Divertitevi con una Bilancia e con un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

L’intuito vi suggerisce che qualcosa vi sfugge, che non tutto vi è stato detto. Indagate con discrezione e senza che gli altri si accorgano dei vostri sospetti. Lavoro: una proposta o un nuovo incarico.

Gli incontri

Mettete alla prova un Ariete. Collaborate con Leone e Scorpione. Ascoltate i consigli di un Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Spingete l’acceleratore sulle questioni economiche, sui crediti da riscuotere o i prestiti da ottenere, sulle compravendite, gli investimenti, gli affari. In amore vincono l’allegria, la spensieratezza.

Gli incontri

Colpo di fulmine per un Toro. La Vergine forse non riesce a star dietro ai vostri ritmi. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Ogni azione va ponderata con calma e attenzione, tenendo conto di tutti i possibili scenari futuri: quello che decidete adesso avrà infatti ripercussioni a lungo termine… e dovete cercare di prevederle.

Gli incontri

Un Gemelli vi sorprende. Un Sagittario sta sbagliando, ma farglielo notare è tempo perso.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Anche se Marte (dal 4 in Cancro) e Plutone (retrogrado in Capricorno dal 1° settembre) vi stancano e vi rallentano, l’ambizione e la voglia di fare vi spingono avanti, sempre avanti. Bravi, non mollate!

Gli incontri

Mettete le carte in tavola con un Cancro. Fate un regalo alla Vergine. Serate piacevoli con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Scorpione

Adesso le considerazioni etiche risultano anche utili dal punto di vista professionale, economico e pratico, quindi lasciatevi guidare dal criterio giusto/ingiusto. State sicuri che non lo rimpiangerete.

Gli incontri

Una Vergine altruista. Se volete affascinare un Acquario, puntate sull’intelligenza e non sull’estetica.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Non fatevi spaventare dai conflitti e dalle tensioni sul lavoro, perché già il 4 Marte entra in Cancro e diventa più gentile. Piano piano, i problemi si risolveranno o perlomeno si attenueranno… da soli.

Gli incontri

Il Toro vi aiuta a fare una scelta giusta. Ammirerete il fiuto di uno Scorpione e le idee di un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Capricorno

Nuove conoscenze, circostanze fortunate da sfruttare, forse uno spiraglio per far carriera. È importante però che vi dimostriate sempre all’altezza delle aspettative dei vostri capi, che sono grandi…

Gli incontri

Un Cancro simpatico, un Leone in gamba, una Vergine ansiosa che soltanto voi riuscirete a tranquillizzare.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

Non è una settimana negativa, eppure siete scontenti perché affaticati, e anche perché avete la sgradevole sensazione che le persone intorno non vi capiscano e non vi appoggino… Ma gli amici sono preziosi.

Gli incontri

Rapporto conflittuale con Toro, piacevole con Gemelli, tenero con Sagittario. Alti e bassi con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Siete irritabili, stressati, e ne avete tutti i motivi, ma sarà meglio che impariate a rilassarvi: yoga, lunghe passeggiate, forse un breve viaggio. L’amore è passione, eros. Attenti a non perdere lucidità!

Gli incontri

Ariete, Toro, Gemelli, Vergine, Capricorno, Acquario: non sono pochi i nativi che vi emozionano…

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 7