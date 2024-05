Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio

Ariete, periodo eccezionale

Ariete

Giornate magnifiche, in cui potrete usare tutto il vostro fascino e tutta la vostra logica per convincere, primeggiare, conquistare. Avete anche un intuito eccezionale: seguitelo!

Gli incontri

Un po’ di tensione con i Gemelli, ritorno di fiamma con il Cancro, discorso chiarificatore con i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

I pianeti vi sono amici, e starà a voi scegliere come usare tanta benevolenza, a cosa dedicarvi. Probabilmente opterete per i sentimenti, gli affetti… i rapporti d’amore saranno di conseguenza bellissimi.

Gli incontri

Molto attratti dal Leone, annoiati dalla Vergine, stimolati intellettualmente dallo Scorpione e dai Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

L’importante è non avere rimpianti: se avete fatto il possibile, mettetevi tranquilli, perché presto i risultati (o le risposte) arriveranno. Intanto, godetevi queste giornate che non sono affatto male.

Gli incontri

Un Cancro ipersensibile non va turbato. E se lo volete, potete conquistare (o riconquistare) una Bilancia.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Anche se Mercurio e Marte in Ariete vi irritano, Sole e Venere sono talmente positivi e forti che, protetti dal punto di vista affettivo, riuscirete ad affrontare i problemi con serenità ed equilibrio.

Gli incontri

La Vergine può essere molto generosa, se saprete chiedere nel modo giusto. Uno Scorpione passionale.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Siete inquieti, ambiziosi, insofferenti alle regole e alla routine, desiderosi di novità, forse anche di avventure (e non solo di tipo amoroso). Vi butterete? Chissà. Forse… meglio aspettare Giove (il 25).

Gli incontri

Perché diffidate dei Gemelli? Divertimenti con altri Leoni. Collaborazione con Sagittario e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

In vista dell’arrivo di Giove in Gemelli, vanno liquidati tutti i sospesi, specialmente se di tipo legale o a contenuto patrimoniale. Siate razionali, accettate i compromessi, non tentate di stravincere.

Gli incontri

Ariete per collaborare a un progetto lavorativo, Scorpione e Capricorno per fare insieme qualche follia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Riflettete a lungo prima di prendere decisioni importanti, e nel lavoro non trascurate alcuna strada: anche ciò che sembra troppo rischioso o aleatorio può invece rappresentare una valida opportunità.

Gli incontri

Un Toro è davvero incantato da voi, un Cancro vi fa sognare. Ok con Scorpione, Capricorno e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Per i problemi economici è bene sentire un esperto, ma le questioni d’amore non raccontatele a nessuno: i consigli risulterebbero fuorvianti. Nel lavoro, attenti a ogni parola che pronunciate o scrivete…

Gli incontri

Affascinati da un Ariete. Un Leone vi provoca per suscitare il vostro interesse: riuscirà nell’intento?

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Testardi e allegri, socievoli ma anche capaci di stare da soli: gli astri vi vogliono di buonumore, determinati nel lavoro e in amore, capaci di assumervi responsabilità e in corsa per un nuovo incarico.

Gli incontri

Dall’Ariete vorreste più tenerezza, dal Toro più comprensione. Serate eccitanti con Acquario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Capricorno

In casa c’è qualcosa da affrontare, ma con il dialogo, non cercando di imporvi in modo prepotente come avreste tanta voglia di fare. L’amore è davvero eccitante, il lavoro offre degli spunti interessanti.

Gli incontri

Siate più decisi con il Toro. Valutate le dichiarazioni di un Leone. Bel rapporto con un altro Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Non vi manca lo spirito d’iniziativa nel lavoro e in amore, e siete anche molto seduttivi. Ma bisogna che abbiate più riguardo per gli altri, che non ignoriate le persone vicine, chi vi vuol bene da sempre!

Gli incontri

Lo Scorpione vi lancia una sfida, e questo vi piace. Farete colpo su un Sagittario. Ok con Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Saprete dosare energie e tempo in modo da divertirvi e lavorare (o studiare) in misura equilibrata, ottenendo soddisfazioni in tutti i campi. Dovete sostenere concorsi? Sappiate che gli astri vi appoggiano.

Gli incontri

Piacete molto a un Gemelli. Una Bilancia è un po’ triste perché non si sente… trattata bene da voi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9