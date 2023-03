Oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo

Passionali e un po’ egocentrici, vorreste che tutti facessero a modo vostro, mentre dovreste ascoltare anche le ragioni, i bisogni degli altri. Marte vi vuole socievoli, ma non trascurate la famiglia.

Gli incontri

Non dichiaratevi ancora a un Gemelli. Il Cancro vi sta vicino, ma chiede in cambio troppo! Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9