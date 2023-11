Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre

Sagittario e Ariete Tutto ok!

Ariete

D’improvviso vi trovate a ritenere interessanti molte cose o situazioni, e non poche persone. In evidenza il talento, se siete artisti. Momenti indimenticabili se siete innamorati o vi state innamorando...

Gli incontri

I Gemelli vi fanno una sorpresa. Partite insieme a Sagittario e Capricorno. Vi manca un Acquario… dov’è?

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Toro

Non dubitate di chi vi vuole bene, siate sinceri nell’esprimere le vostre lagnanze e collaborativi nel cercare punti d’incontro. L’8 perdete l’aiuto di Venere, ma il 10 conquistate quello di Mercurio!

Gli incontri

Discorsi proficui con un Cancro. Non attaccate uno Scorpione! Momenti piacevoli con un nativo Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Dovete cercare di capire i motivi per cui una certa persona ce l’ha con voi, e rimediare (anche se non necessariamente chiedendo scusa). Venere si sposta in Bilancia mercoledì 8, e pretende pace e amore.

Gli incontri

Difficoltà con un Cancro: ma sono superabili. La Vergine non cambierà idea, non sperateci e non insistete.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Settimana davvero ottima perché costruttiva, piena di occasioni di guadagno (e che fiuto avrete per gli affari!) e di incontri promettenti. Scegliete però chi frequentare, non sprecate il vostro tempo.

Gli incontri

Vi sentirete bene insieme a Leone e Vergine. Un Capricorno con cui viaggiare… e sognare. Ok con Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Leone

Tutto è in via di miglioramento: lo sentite e ne avete la prova, perché gli altri sembrano più gentili del solito, certe questioni pratiche si risolvono e soprattutto voi siete più positivi e motivati.

Gli incontri

Se volete conquistare un Ariete, non ditegli di stare tranquillo… Un Toro vi delude. Ok con Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

Ora dovete fermarvi un attimo e riflettere su cosa fare, su quali obiettivi porvi. Mercurio entra in Sagittario il 10 e dovete prepararvi sgombrando il campo da seccature pratiche, malintesi e sospesi.

Gli incontri

L’Ariete è incuriosito da voi, il Toro ha bisogno di rassicurazioni e la Bilancia sa come farvi ridere.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Sapete che cosa vuol dire “socialité”? Una persona piena di contatti, al centro della scena, che conosce tutti, ha relazioni importanti… e si diverte. Questo adesso vogliono le stelle da voi. Le asseconderete?

Gli incontri

Non credete a tutto quello che vi dice un Cancro. Un Leone vi seduce e uno Scorpione polemizza con voi.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Scorpione

Siete stressati, dormite male e tendete alle imprudenze. È necessario invece procedere con calma e prendere decisioni razionali, non sotto la spinta del malumore, della stanchezza o della rabbia.

Gli incontri

Non sottovalutate l’intuito del Cancro. Interessati a un Sagittario, innervositi da Acquario e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Vi portano fortuna e farete con piacere tutti i lavori che non sono sedentari ma vi costringono a muovervi, ad avere rapporti magari con l’estero e gli stranieri, a tirare fuori la vostra comunicativa.

Gli incontri

Il Toro ama la tranquillità… tenetene conto! Attratti dalla Bilancia, stimolati da Capricorno e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Venere e Mercurio non sono più vostri alleati, ma se avrete saputo sfruttare il loro favore, sarete già ben posizionati. Molto c’è ancora da fare, intanto però godetevi un po’ di… libera uscita: divertitevi!

Gli incontri

Non riuscite a capire cosa voglia veramente quel Gemelli. Sedotti dalla Vergine e divertiti dalla Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Acquario

I problemi, i nemici? Affrontateli con calma e uno alla volta. Per il resto, niente vi farebbe bene quanto un viaggio con gli amici, un hobby da coltivare o un’attività di tipo artistico a cui appassionarvi.

Gli incontri

Inutile provare a contestare le idee di un Gemelli. Si schiererà invece dalla vostra parte la Bilancia.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Impegno, pazienza e diplomazia. Ormai sapete che sono queste le tre modalità di comportamento che vi aiuteranno a raggiungere ciò che volete, ovvero farvi strada nel lavoro. Su, siete già a buon punto!

Gli incontri

I Gemelli vi innervosiscono, la distrazione del Cancro vi sembra recitata. Ok con Leone e Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8