Oroscopo della settimana dal 5 all’11 novembre

Trattate e cercate un compromesso, non arroccatevi su posizioni radicali. Questo vale per tutto, dalle decisioni da prendere in famiglia alle questioni professionali. Forma fisica: non trascuratevi.

Gli incontri: I Gemelli vi stimolano intellettualmente, il Cancro si mostra molto innamorato, l’Acquario vi dice bugie.

Amore: 7 - Lavoro: 8 - Salute: 7