Oroscopo della settimana dal 5 all’11 ottobre

Vergine, amore avanti tutta

Ariete

La prudenza deve guidare tutte le vostre azioni. Non discutete con chi rappresenta l’autorità, siate puntali nei pagamenti, attenti a clausole e scadenze, diffidenti nei confronti di chi conoscete poco…

Gli incontri

Approfondite con un Cancro. Le Bilance vi creano problemi. Un Capricorno vi lascia perplessi, ma vi attrae.

Amore: 8 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

Settimana professionalmente più rilassante che produttiva, e va bene così, perché ora avete bisogno di riposo e di mettere ordine nelle vostre idee, nei vostri progetti. L’amore è geloso e… stuzzicante.

Gli incontri

Affascinati dal Leone, insofferenti nei confronti delle pretese di una Vergine, attratti dal Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

Provate a essere pazienti, a non avere fretta e a capire (e accettare) che ciascuno ha i propri difetti e il proprio modo di fare. Più che a “vincere” dovete adesso pensare a creare, ideare, progettare.

Gli incontri

Dovete riconoscere all’Ariete i meriti che ha… e anche quelli che non ha. Ok con Vergine, Bilancia, Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Cancro

Alti e bassi per una settimana… incandescente. Ma voi non mollerete e sfrutterete al massimo i momenti positivi, affrontando con un sano distacco quelli complicati (problemi pratici e burocratici).

Gli incontri

A un Gemelli o a una Vergine potete affidare un compito delicato, e a uno Scorpione… il vostro cuore.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Bravi nelle trattative, sempre misurati, attenti a non urtare le altrui sensibilità, concluderete accordi vantaggiosi e, soprattutto, saprete mantenere l’armonia sia sul lavoro sia nella sfera privata.

Gli incontri

Gemelli e Bilancia hanno posizioni diverse dalle vostre, ma unendo i punti di vista avrete successo.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Amore eccitante e allo stesso tempo fatto di progettualità: molti penseranno adesso a una convivenza, un matrimonio, un figlio. Il lavoro procede spedito, perché sapete come… dribblare gli ostacoli.

Gli incontri

Incuriositi da Leone e Bilancia, incantati ma anche turbati dallo sguardo magnetico di uno Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Bilancia

È il momento di fare piani per il futuro, di stabilire priorità e obiettivi. Sole e Mercurio procurano occasioni e affari, ma voi dovete metterci del vostro dando retta all’intuito, che è sviluppatissimo.

Gli incontri

Affidatevi a un Toro, amate un Cancro o un Sagittario, evitate di entrare in polemica con un Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

È un momento eccezionale, da vivere con slancio, ottimismo, grinta. Non fatevi trascinare in diatribe sterili, non fatevi guastare l’umore da piccole seccature. Gli astri vi amano, amate a vostra volta!

Gli incontri

Gemelli, Leone e Bilancia aspettano solo un vostro cenno. Collaborate con un altro Scorpione e con i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Sagittario

Avete fiuto per le buone occasioni, e riuscite a infilarvi in situazioni promettenti prima che gli altri capiscano quello che sta accadendo. Bene le compravendite, le nuove imprese… e i nuovi amori.

Gli incontri

L’Ariete è “difficile da maneggiare”, ma prezioso. Proponete le vostre idee a Scorpione e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Capricorno

Gli incontri

Interessati a un Cancro e a un Leone. Alleatevi con Vergine e Scorpione. Divertitevi con un Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

I pianeti insistono sul tasto “cambiamento, rinnovamento”. Se una cosa non vi soddisfa più nella vostra vita, è il momento giusto per affrontarla, senza paura delle conseguenze. Amici affettuosi e generosi.

Gli incontri

Affidate un compito difficile a un Ariete. Attratti da un Gemelli straniero e da un Pesci brillante.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Pesci

Adorabili, socievoli, disponibili. Sarete attorniati da amici vecchi e nuovi, potrete iniziare relazioni d’amore, stabilire nuovi contatti professionali, farvi apprezzare dai capi, ottenere favori.

Gli incontri

Toro e Cancro affascinati da voi. Leone fin troppo intraprendente. Bilancia e Capricorno vi conquistano.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9