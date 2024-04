Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile

Ariete, vi riesce davvero tutto

Ariete

I pianeti vi regalano una settimana splendida, soprattutto per l’amore. Dovete essere intraprendenti, però: la famosa manna non cade più dal cielo da un pezzo, quindi datevi da fare, e riuscirete… in tutto!

Gli incontri

Pensavate di averlo capito, invece il Sagittario vi sorprende. Chiedete un favore a un Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Impegnatevi, e non dite mai “non posso, non so farlo”. Ora siete lucidi, capaci e anche ottimisti. Affinché le vostre qualità risaltino, però, vi si chiede di fare uno sforzo e imparare qualcosa di nuovo.

Gli incontri

Le critiche al Cancro vanno fatte con… diplomazia. Irritati da un Leone, divertiti da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Siete un po’ annoiati, più che realmente stanchi, e questa noia vi porta a sentirvi svuotati, senza energie. Rimedio: divertitevi, cimentatevi in qualcosa di stimolante, cercate di conoscere persone nuove.

Gli incontri

Vi conviene non rispondere male a una Vergine e non giudicare affrettatamente un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Falsità, intrighi, ambizioni sbagliate sostenute da un inarrestabile arrivismo. Dovrete combattere contro tutto questo, e potrete farlo soltanto in un modo: stringendo alleanze con persone che contano.

Gli incontri

Ripetere più volte la stessa cosa alla Vergine non le farà cambiare idea. Confidatevi con un Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

La vita sociale diventa più movimentata, nella professione apporterete idee originali, gli incontri sono promettenti. Con tre pianeti in Ariete, d’altra parte, non può che esserci aria di rinnovamento…

Gli incontri

Colpo di fulmine per Ariete, Leone, Sagittario. Attenti a non sottovalutare un Capricorno. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Venite da lontano. Qualunque sia la vostra età, avete più esperienza, più “vissuto” della maggior parte delle persone con cui lavorate, per non parlare degli amici. Fatela pesare, questa esperienza.

Gli incontri

Un Leone simpatico e travolgente, una Bilancia meno limpida di quanto pensiate, un adorabile Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Prima risolvete i problemi, fate i conti, chiudete le trattative, chiarite le questioni in sospeso o che presentano aspetti ambigui. Solo dopo aver fatto tutto questo, potrete pensare a nuovi progetti.

Gli incontri

L’Ariete ha su di voi uno straordinario potere di convinzione, il Cancro vi attrae ma vi fa anche paura.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Forse non vi rendete conto di quanto potere abbiate sulla vostra vita, adesso. Riuscire o no a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi dipende solo da voi. Ma questi obiettivi… sono davvero chiari?

Gli incontri

Ariete e Gemelli affascinati da voi. State trattando male un Sagittario, perché? Intesa con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Qualcuno va al rallentatore, qualcun altro corre troppo ma in direzione contraria alla vostra. Complici Sole, Mercurio e Venere, voi però avete slancio, simpatia, determinazione… e un pizzico di fortuna.

Gli incontri

Un Toro affascinante, una Vergine intelligente, una Bilancia seducente. Collaborate con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Reagite. Con calma, senza arrivare allo scontro, ma reagite. Sottrarvi significa peggiorare le cose, mentre molto, se non proprio tutto, può essere appianato se vi mostrerete tranquilli ma risoluti.

Gli incontri

Progetti con una Vergine, accordo profondo con uno Scorpione e con un altro Capricorno. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Basta aspettare: è il caso di passare dalla fase progettuale a quella realizzativa. Bene gli investimenti, benissimo le amicizie e i rapporti con persone appena conosciute, romantico e sensuale l’amore.

Gli incontri

Lavorerete con profitto insieme ad Ariete, Gemelli, Scorpione. Incomprensioni con Bilancia e Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Pesci

Ancora una settimana perfetta per le trattative, gli investimenti, il denaro. Vi mostrerete sicuri di voi e questo impressionerà i colleghi e i capi, ma soprattutto… chi pensava di potervi manipolare.

Gli incontri

Incuriositi dall’Ariete. Attenti a non essere troppo ironici, quando parlate con un Toro o un Gemelli.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10