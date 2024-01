Oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio

Scorpione e Sagittario al top!

Ariete

Un’allegra Venere in Sagittario e un possessivo e determinato Marte in Capricorno fanno di questa settimana un periodo importante, in cui sapete ciò che volete e come conquistarlo: con slancio e simpatia.

Gli incontri

Vorreste che Gemelli e Bilancia si prendessero le loro responsabilità. Bene con Scorpione e Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Occhio agli investimenti: non solo vanno controllati, ma forse vanno modificati. Notizie da parenti lontani. Belle sorprese dai figli e dal partner. Una nuova conoscenza vi colpisce e lascia il segno.

Gli incontri

Conquistare un Cancro non vi risulterà difficile, mentre con la Vergine e il Capricorno dovrete penare.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Se vi siete autointrappolati in una situazione delicata e non sapete come uscirne, mettete da parte le strategie e siate sinceri. In questo modo, troverete anche aiuti, e appoggi. Soldi: piano con le spese.

Gli incontri

Il Leone trae conclusioni sbagliate da premesse sbagliate. Collaborazione con la Bilancia. Ok con Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Mercurio e Venere sono nel settore del lavoro, della quotidianità, dell’impegno. Districatevi dagli impicci senza aggressività, senza strappi: procedete in modo “soft”, senza scontrarvi con nessuno.

Gli incontri

Un Leone colpisce la vostra fantasia, uno Scorpione sostiene un vostro progetto. Risate con l’Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Superato un certo malumore a cui la Luna vi condanna sabato e domenica, vi guardate intorno e decidete che il mondo è bellissimo, e voi ancora più belli… Ci saranno incontri, divertimenti, occasioni.

Gli incontri

Affascinati dal Leone e dal Sagittario, perplessi dal comportamento dei Pesci, che proprio non capite.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Tutto assume un ritmo più veloce, i nuovi contatti sociali e professionali non mancheranno, ma dovrete essere sempre cauti, evitare di dare troppa fiducia, di illudervi. Un po’ di gelosia ravviva la coppia.

Gli incontri

Ascoltate un Ariete e fatevi ascoltare da un Gemelli. Trascorrete più tempo con Sagittario e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Siete creativi: usate ogni momento libero per scrivere, dipingere, suonare, dedicarvi comunque a un’attività artistica. In casa ci sono decisioni da prendere, qualcuno da incoraggiare e qualcun altro da… sgridare.

Gli incontri

Rischio di equivoci con il Toro. Un Cancro è geloso di voi. Farete breccia nei cuori di Leone e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Potrete abbinare, con un po’ di organizzazione, svago e impegno, lavoro e piacere. Incontrerete persone simpatiche che possono esservi utili, e dalle chiacchiere con loro nasceranno progetti e opportunità.

Gli incontri

Toro e Vergine vi indicheranno una strada. Divertitevi con una Bilancia. Non polemizzate con i Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Sagittario

Intuitivi, innovativi, con un forte senso della realtà che vi permette di muovervi al momento giusto tenendo conto dei contesti. Le vostre idee sono vincenti e sarete bravi a piazzarle. L’amore è magnifico.

Gli incontri

Rapporti facili e costruttivi con Ariete, Cancro, Capricorno e altri Sagittari. Qualche dubbio sui Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Capricorno

Avanti, sempre avanti. La spinta che vi danno Sole, Marte e Giove trova in Mercurio e Venere dei solidi alleati, perché questi pianeti, inducendo invece a riflettere, fanno sì che vi muoviate con efficacia.

Gli incontri

Pretendete una risposta chiara da Gemelli e Vergine. Proponete qualcosa di eccitante a uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Acquario

I pianeti vogliono la pace, la serenità, l’amicizia. In amore, sono giornate ideali per corteggiamenti fantasiosi e audaci, ma anche per rinnovare il caldo abbraccio con la persona di sempre. Figli adorabili.

Gli incontri

Toro e Scorpione sono delusi da voi, e non sapete perché. Momenti piacevoli con Sagittario e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Pesci

Non esitate a impegnarvi a fondo, ma soltanto dopo aver capito bene che cosa ci si aspetti da voi e che cosa avrete in cambio. Marte ha bisogno di chiarezza d’intenti, rifugge le situazioni ambigue.

Gli incontri

Un Ariete davvero ostinato, un Cancro suscettibile, un Capricorno a cui… rubare i segreti del mestiere.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9