Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio

Cancro, sono giorni super!

Ariete

È una settimana da dedicare all’amore, che è dolce ed eccitante anche quando ci sono screzi e gelosie. Nel lavoro, che comunque non va trascurato, qualche bega da risolvere… con razionalità e pazienza.

Gli incontri

A volte il Cancro vi sembra inconcludente, glielo fate pesare, e lui (o lei) si irrita. Ok con Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Sentite di essere pronti anche a compiere passi importanti e le persone intorno, avvertendovi così determinati, non vi contrasteranno. Attenti però ai dettagli: tendete a essere superficiali e distratti.

Gli incontri

Passione con Cancro, Vergine, Scorpione. Qualche perplessità su un Capricorno dal carattere difficile.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Fiuto per gli affari, abilità nelle trattative (anche perché ora siete simpatici, avete una grande comunicativa), amici preziosi. Dovete temere solo la noia che nasce dalla routine. Avete bisogno di stimoli!

Gli incontri

Non cedete alle richieste di un Cancro né a quelle di una Bilancia. Ascoltate una Vergine e uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Cancro

Avete tutti i pianeti amici! Sarete di buon umore, propositivi, attivi. Venere entra giovedì 11 in Leone e vi consente di guardare avanti e di consolidare ciò che avete (soprattutto a livello privato).

Gli incontri

Sostenete uno Scorpione in una situazione complessa: ve ne sarà grato… in eterno. Ok con Acquario.

Amore: 10 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Leone

Entrano nella vostra vita nuove persone, amici o colleghi, o anche un flirt (che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante, però). Siete sicuri di voi, allegri. E avete anche tanto senso pratico.

Gli incontri

Collaborate con un Ariete, siate più gentili con un Toro, non raccontate i vostri problemi a un Gemelli.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Vergine

Non siate rigidi, non date retta a Giove e Saturno che vi spingono a fissarvi su opinioni e decisioni forse errate. Apritevi a nuove suggestioni, ascoltate chi stimate. E divertitevi: ne avete bisogno.

Gli incontri

Momenti intensi con Cancro e Sagittario. Non permettete a un altro nativo Vergine di prendervi in giro.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Bilancia

Avete tanta voglia di fare e nessun ostacolo vi fermerà. Bravi. È proprio questo che vogliono i pianeti, adesso: che combattiate, che vi imponiate grazie alle vostre capacità e a un impegno costante.

Gli incontri

Se vi interessa un Cancro, fate voi il primo passo. Discussioni costruttive con Vergine. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Disturbati da Mercurio e Marte, che portano problemi e scontri con colleghi e collaboratori ma vi danno anche grinta, dovete giocare d’astuzia, prevenire le mosse degli avversari, “arruffianarvi” i capi…

Gli incontri

Rispettate i tempi dell’Ariete, non mettetegli fretta. Leone, Sagittario e Pesci nascondono qualcosa.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Stanchi di dover affrontare le stesse seccature tutti i giorni, e piuttosto insofferenti anche ai familiari, ora starete bene se potrete vivere il più possibile fuori casa, viaggiare, vedere volti nuovi.

Gli incontri

Fidatevi dell’intuito di un Cancro. Non correte dietro alla Bilancia: se vi vuole, si muoverà lei (o lui).

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Ambiziosi ma con poche occasioni, non dovete insistere troppo: con Saturno e Urano sempre dalla vostra parte, verranno sicuramente tempi migliori. Tenetevi pronti… e intanto non sentitevi frustrati.

Gli incontri

Gemelli, Leone e Sagittario possono procurarvi guai: puntualizzate sempre, con loro. Ok con Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Non potete capire tutti, essere nel cervello della gente. Limitatevi quindi a giudicare i fatti, perché quelli e solo quelli adesso non vi portano fuori strada. In casa, siate più presenti e affettuosi.

Gli incontri

Collaborate con un Toro, controllate l'operato dei Gemelli, prendete l'iniziativa con Vergine e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

L’amore è ancora in primo piano, con incontri importanti per chi è solo, decisioni da prendere in comune per chi è in coppia. Badate però, cari Pesci, di non dimenticare le scadenze e i doveri professionali…

Gli incontri

Con Toro e Cancro vi sentirete perfettamente a vostro agio, ma è col Capricorno che vi divertirete di più.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9