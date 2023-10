Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre

Gemelli e Scorpione alla grande

Ariete

Nonostante il disturbo di tre pianeti in Bilancia (che vi innervosisce e vi fa sentire fuori forma), sarete pronti ad accogliere le novità nel lavoro con spirito positivo, e a sfruttare le buone occasioni.

Gli incontri

Vi sentite capiti dalla Vergine, amati dall’Acquario e in competizione con i Pesci… di cui non vi fidate.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Toro

L’amore è bellissimo, con tanta dolcezza e uno sguardo al futuro. Ma dovete occuparvi anche del resto, star dietro ai parenti anziani, curare la linea (quanto mangiate!), lavorare con maggior… convinzione.

Gli incontri

Lo Scorpione alterna calore e freddezza, ma è fatto così. Bene con Leone, Sagittario, Acquario, Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Gemelli

Avete voglia di dimostrare quanto valete, e in particolare di far vedere a quella certa persona che non siete né pigri né noncuranti. Dato che ora siete pieni di idee e di inventiva, stupirete tutti.

Gli incontri

Bella intesa con Ariete e Bilancia. Contrasti con altri Gemelli e Vergine, ma presto si appianeranno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Ma sì, è una settimana intensa! In posizione difficile ci sono Sole, Mercurio e, fino al 12, anche Marte, però questo vi stimola, vi rende più attenti e intraprendenti, e aumenta la vostra passionalità…

Gli incontri

Rapporti profondi con Vergine e Capricorno. L’Acquario inizia polemizzando e finisce con l’apprezzarvi.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Ancora giornate in cui vi sembra di poter fare tutto, di non dovervi limitare in nulla. Presenterete progetti interessanti, saprete convincere chi vi è di fronte. In amore, sconsigliati orgoglio e gelosia.

Gli incontri

Il Sagittario bada prima di tutto al proprio comfort: come voi, no? Siate generosi con la Bilancia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Tutti devono fare quello che dite voi, e in effetti non sbagliate: avete una lucidità incredibile, sapete vedere chiaro nel presente e anche prevedere il futuro… non con la palla di vetro, ma con la logica.

Gli incontri

Attratti dal Leone, stuzzicati da un’altra Vergine, esasperati da un Sagittario, divertiti da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Inquietudine che nasce dall’ambizione e anche dalla sensazione che dovete muovervi subito, che non potete aspettare. È vero solo in parte: se non avete idee chiare e una strategia precisa, meglio rimandare!

Gli incontri

Controllate le affermazioni dell’Ariete, siate leali col Toro, date credito alle intuizioni di un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Ora vi piace socializzare, vedere amici, partecipare a eventi, parlare più che ascoltare, mettervi in mostra… E fate bene: stare con gli altri ed essere notati vi darà carica e sicurezza. Amore eccitante.

Gli incontri

Interessati ad Ariete e Capricorno, ma non capite cosa veramente vogliate da loro. Ok con Cancro e Leone.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Cercate un punto d’incontro, prestate orecchio anche alle lamentele che vi sembrano esagerate e alle critiche che vi sembrano ingiuste. Ora la parola d’ordine deve essere “armonia”, non “conflitto”.

Gli incontri

L’Ariete ha un’idea vincente, dategli fiducia. Se volete colpire un Cancro, siate spiritosi e fantasiosi.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Siete troppo emotivi, e questo non va bene né sul lavoro né nel privato, perché tenderete a reagire malamente quando dovreste invece lasciar correre. Pensate di più a divertirvi e magari… praticate lo yoga.

Gli incontri

Non ingaggiate una lotta con un Leone autoritario. Stategli lontano. Una Vergine intelligente e sexy.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Qualcosa sta cambiando, e lo avvertite nell’aria. Non vedete l’ora di uscire dalla routine, quindi siete felici di qualunque novità possa arrivare. Bene i nuovi incontri, bene le iniziative artistiche.

Gli incontri

Non pretendete dai Gemelli più di quanto possano darvi! Bei momenti con Leone, Bilancia, Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

Una persona che vi è antipatica presto si rivelerà invece di valore e vicina alle vostre idee. Però… alcuni che stimavate si comporteranno male. Un suggerimento: studiate, approfondite, preparatevi di più.

Gli incontri

Avvicinatevi a un Cancro facendo voi il primo passo. Chiacchiere produttive con Scorpione e Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8