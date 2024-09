Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre

Toro, guardate lontano

Ariete

Se la sfera privata è dolce e armoniosa, sul lavoro dovrete combattere e prepararvi a parare anche mosse a sorpresa da parte degli avversari. Detto in altro modo: mosse che non sono esattamente corrette.

Gli incontri

Troppo simpatico il Gemelli per non sembrare anche affidabile… invece, purtroppo, non lo è. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Toro

Questa settimana le novità possono riguardare il denaro e progetti con l’estero (stage, studi, commerci, lavori). Novità positive, che vi faranno capire che la ruota sta davvero girando dalla parte giusta.

Gli incontri

Non siate troppo critici con un Cancro che spesso diventa aggressivo per difendersi. Un adorabile Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Ogni tanto mancate un po’ di senso pratico, ma vi aiuta Venere (adesso in Bilancia), che spingendovi a essere più simpatici, comunicativi e umili fa in modo che gli altri suppliscano alle vostre carenze…

Gli incontri

Collaborazione proficua con Toro e Bilancia. Se avete sbagliato, non esitate a scusarvi con lo Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Niente sarà facile, ma se tirerete fuori ambizione, intuito e tempismo riuscirete ad aver ragione di persone intriganti e situazioni obiettivamente complicate. Favoriti i nuovi amori, che sono esaltanti.

Gli incontri

Un Ariete interessante, un Gemelli che vi affascina con la sua intelligenza, una Bilancia seducente.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Occupatevi di più degli altri, delle persone care che hanno bisogno di voi e saranno felici della vostra sollecitudine, delle vostre attenzioni anche materiali. Lavoro: proposte, colloqui, opportunità.

Gli incontri

Se l’Ariete vi vede troppo presi… scappa. Con la Vergine, invece, vincono la presenza e la tenacia.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

Concedetevi più tempo per l’amore, programmate un viaggio col partner, non siate mai avari di gesti e parole teneri. E non abbiate paura di essere sdolcinati, perché invece risulterete adorabili.

Gli incontri

Il Toro ha bisogno di conferme, i Gemelli di dubbi, il Cancro di discussioni, lo Scorpione di… passione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Avete spirito propositivo, abilità negli affari e socievolezza. Potete intrecciare relazioni professionalmente utili anche nel corso di occasioni mondane, riunioni a casa vostra, cene, eventi. Bravissimi.

Gli incontri

Il rapporto con il Leone è pieno di strane coincidenze, e non potete non farci caso. Bene con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Mercurio esce dal Leone e respirate meglio: si risolvono o riuscite a risolvere seccature che vi impensierivano, vi sentite più ottimisti, meno preoccupati per il denaro e il lavoro. Una nuova amicizia.

Gli incontri

Una vecchia storia che dovete chiarire col Sagittario. Un Acquario apprezzerà molto il vostro aiuto.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Con Sole e, dal 9, anche Mercurio in Vergine, è necessario essere prudenti, non sfidare collaboratori e capi, non agire mai impulsivamente. L’amore può essere un rifugio, se col partner sarete sinceri.

Gli incontri

Attenti, rischiate di deludere un Leone. Il Capricorno vi sfugge, non riuscite a capire a cosa pensi.

Amore: 9 - Lavoro: 7 - Salute: 8

Capricorno

Venere e Marte ostili vi spronano, anziché scoraggiarvi. State sempre in guardia, mettete a punto strategie sia d’attacco sia di difesa, tirate fuori tutta la grinta e l’astuzia che avete. E vincerete.

Gli incontri

Il Toro teme che per lui (o lei) nella vostra vita ci sia poco spazio. L’Acquario non è sincero.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Acquario

Il piccolo Mercurio fa la differenza: entrando in Vergine (il 9) vi fa sentire più allegri, alimenta la vostra vita di relazione, vi fa notare quanto gli amici vi vogliano bene. P.S.: rilassatevi, svagatevi.

Gli incontri

Tensioni con un Cancro, problemi ma anche momenti molto gioiosi con una Vergine. Ok con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Non permettete a nessuno di sfidarvi o, addirittura, di minacciarvi. Reagite subito, con calma ma determinazione. L’amore richiede un dialogo profondo, una vera complicità. Confidatevi, aprite il vostro cuore.

Gli incontri

Non esitate a dire a un Gemelli quello che pensate. Intesa profonda con il Capricorno e l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8