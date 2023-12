Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre

Cancro e Vergine, amore al top!

Ariete

Appassionati in tutto, potete adesso non soltanto provare emozioni fortissime, ma fare dei notevoli passi avanti nella carriera. Siete pieni di progetti e soprattutto siete in grado di realizzarli.

Gli incontri

Per conquistare un Gemelli non ci vuole fantasia, ma… nonchalance, noncuranza. Ok con Leone e Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Toro

Si presenta un’opportunità da cogliere al volo e sfruttare al massimo. Niente pigrizia, niente dubbi. Ragionate con la vostra testa senza chiedere consiglio, e deciderete… come meglio non si potrebbe.

Gli incontri

Aprite il cuore a una Vergine, siate invece riservati sulle vostre questioni private con il Leone.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Cercate amici e alleati, ma non fate troppo affidamento né sugli uni né sugli altri. Ora in una sola persona potete avere piena fiducia: voi stessi. Salute: non stancatevi, non fate nulla sopra le forze.

Gli incontri

Collaborate col Toro, divertitevi col Cancro, proponete un progetto che vi sta a cuore al Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Cancro

Non vi lascerete spaventare da alcun ostacolo o problema, e questo farà sì che le persone intorno guardino a voi come a un referente, con fiducia e anche grandi aspettative. Le deluderete? Assolutamente no.

Gli incontri

La Vergine non ammetterà mai di aver sbagliato, tenetene conto. Serate piacevoli con Bilancia e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

La carta vincente è adesso la diplomazia. Non imponetevi, non siate pressanti, ma portate gli altri a capire il vostro punto di vista. Dovete risultare convincenti, e lo sarete se vi mostrerete amabili.

Gli incontri

Incantati da un Sagittario, stuzzicati intellettualmente da un Capricorno, confusi da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Vergine

A parte alcuni momenti molto tesi, in cui potreste perdere la pazienza (Sole e Marte in Sagittario!), questi sono giorni sereni, in cui l’amore la fa da padrone: proverete sensazioni davvero meravigliose.

Gli incontri

Sollecitate incontri di lavoro con Ariete e Leone. Non dite tutto quello che sapete a una Bilancia

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Tutto va accuratamente ponderato. No alle decisioni avventate, no a lasciarsi prendere dall’entusiasmo o dalla voglia di concludere. Compravendite? Contratti? Pensateci cento e cento volte prima di firmare.

Gli incontri

Il Toro va convinto a poco a poco, con calma e pazienza. Se volete far colpo sul Leone, stupitelo.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Scorpione

Tutto procede molto bene, con Mercurio in Capricorno che vi dà senso pratico, procura affari e vi aiuta a stabilire nuovi contatti, e Venere che vi rende più affascinanti che mai, quasi… irresistibili.

Gli incontri

Non riuscite a capire se fidarvi o no di un Sagittario e di un Capricorno. Momenti tesi con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Sagittario

L’amore è sempre bello, ma non trascurate tutto il resto: ci sono questioni da affrontare, affari da concludere, riparazioni in casa, figli che vanno seguiti. Il partner dovrà essere anche un alleato

Gli incontri

Cancro e Bilancia vi attraggono, ma rischiate ogni attimo di commettere passi falsi: siate sinceri!

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Socievoli e bisognosi d’amore, avete però bisogno di persone stimolanti, interessanti, perché sarete molto selettivi. Il settore professionale è bene illuminato: avete idee originali e sarete apprezzati.

Gli incontri

Forse da quella Vergine pretendete troppo. Viaggiate con nativi Bilancia e Sagittario. Ok con Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Gli amici di sempre, certo. Ma quello che ora vi stuzzica di più, vi dà veramente carica… è entrare in nuovi ambienti e conoscere persone diverse da voi, grazie alle quali allargherete i vostri orizzonti.

Gli incontri

Per lavorare bene con l’Ariete dovete dimostrarvi volonterosi e non lamentarvi. Ok con Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Pesci

ettimana di alti e bassi, sia per gli accadimenti sia per il vostro umore. Oggi ricercatissimi e stimatissimi, domani scoraggiati e stressati… su con la vita: il bilancio alla fine sarà positivo!

Gli incontri

Non sforzatevi di capire un Ariete: non ci riuscireste. Affascinati dai Gemelli, innervositi dal Leone.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9