Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo

Ariete, gioia per le piccole cose

Ariete

Giornate piacevoli: gli astri vi rendono più allegri, socievoli e soprattutto capaci di godere delle piccole cose. Chi ha appena iniziato una relazione capirà se vuole davvero stare con quella persona oppure no…

Gli incontri

Un Toro è meno disinteressato di quanto immaginiate. Le contorsioni di un Cancro non vanno assecondate.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Marte continua a infastidirvi, sia mettendovi ogni tanto di cattivo umore sia provocando ritardi e seccature. Ma il resto del cielo vi è favorevole, e sicuramente avrete belle soddisfazioni professionali.

Gli incontri

Uno Scorpione ce l’ha con voi, cercate di capire perché. Collaborazioni proficue con uomini Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Imponetevi ritmi regolari, un’alimentazione sana e un comportamento equilibrato. Ora tendete agli eccessi, all’aggressività, ma se non vi controllerete i primi a pagarne poi le conseguenze sarete voi.

Gli incontri

Un Cancro noioso, una Vergine che non si sa come mai ha sempre qualcosa da dire, contestare, obiettare…

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Cancro

Ora siete sensibilissimi allo stato d’animo di chi vi sta vicino, per cui è importante che scegliate le persone giuste con cui lavorare, uscire, persino scambiare quattro chiacchiere. Figli adorabili.

Gli incontri

Divergenza di opinioni con nativi Leone e Bilancia. Un Capricorno introverso e ironico vi affascina.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Sole in Ariete da mercoledì 20, e trovate finalmente la forza di guardare avanti, di non farvi condizionare più da ciò che è accaduto e di tornare a essere i Leoni determinati e un po’ guasconi di sempre!

Gli incontri

Ok con Ariete. Divertimenti con altri Leoni e con Capricorno. Attenzione con i Pesci: siate correttissimi.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Vergine

State facendo del vostro meglio per controllare tutto, risolvere tutto. Inutile dirvi che avete troppe responsabilità e dovreste delegare: forse nessuno è capace (o vuole) prendere il vostro posto…

Gli incontri

Ascoltate il parere di un Ariete. Non discutete con Toro e Gemelli. L’Acquario vi dice qualche bugia.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Potete fare molto, quindi abbiate fiducia in voi stessi, scegliete un obiettivo realizzabile, anche se ambizioso, e studiate bene un piano d’azione per cominciare a muovervi dal 22, con Marte in Pesci.

Gli incontri

Il Toro vi fa ingelosire, e voi fate ingelosire la Vergine. Proposte professionali da un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Momenti di ottimismo si alternano a momenti in cui, senza cadere nella cupezza, siete però apatici, disinteressati, desiderosi solo di… essere lasciati in pace. Non forzatevi, fate ciò che vi sentite.

Gli incontri

Approfondite con un Gemelli. Bel rapporto con le donne Sagittario. Dubbi su un Capricorno. Ok con Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Le questioni vanno affrontate una alla volta, con calma e lucidità. Se vi mettete a pensare a tutti i problemi insieme, e ancora peggio a fare bilanci, vi sembrerà di essere sfortunatissimi. Non è così.

Gli incontri

Sollecitate un incontro con una Vergine. Bene con Bilancia. Presentate il vostro progetto a un Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Gli altri vi infastidiscono quasi tutti. Andrete d’accordo soltanto con le persone che stimate, che hanno vere competenze, che hanno alle spalle una grande esperienza. E non è facile trovare persone così.

Gli incontri

Attratti da un Gemelli. Una Vergine a cui riconoscete molte qualità è però tremendamente ripetitiva.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Acquario

Avete bisogno dell’appoggio di qualcuno che è molto sensibile alle lusinghe, quindi mettete da parte l’orgoglio e attivatevi. In casa, i rapporti vanno curati di più. Ci si aspetta molto da voi.

Gli incontri

Lavorate con Ariete, Leone, Capricorno. Non sarà facile, ma i risultati vi ripagheranno delle tensioni.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Qualche contrattempo pratico, ma di poco conto. Questa è una settimana che vi vede in prima fila a difendere le vostre idee, farvi avanti nel lavoro per ottenere incarichi, ruoli o... una stanza migliore!

Gli incontri

Che aspettate a innamorarvi di una Bilancia o di un Capricorno? Ottima intesa con Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10