Oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre

Capricorno, usate l’astuzia

Ariete

Gli artisti si sentiranno ispirati: chi svolge un lavoro di tipo intellettuale avrà una grandissima capacità di concentrazione. Tutti i nativi in genere mostreranno uno spirito pratico eccezionale.

Gli incontri

Il Toro ha voglia di discutere? Non assecondatelo. Divertitevi con i Gemelli, amate uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

Vi sentite in apprensione, preoccupati per tutto, sicuri di nulla. Avete bisogno di prendere le misure e riportare i problemi alle giuste proporzioni, cercando di risolverli invece di farvi sopraffare…

Gli incontri

Una Vergine non riesce a staccarvi gli occhi di dosso. Un Sagittario sexy. Affinità con un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Tutto migliora, anche perché Venere dal giorno 11 lascia il Sagittario e vi permette di capire quello che volete davvero e chiarire le situazioni ambigue. C’è anche un’occasione che va afferrata al volo.

Gli incontri

Attenti alla gelosia di un Cancro. Con il Leone ci vuole tempismo. Serate piacevoli con un Capricorno.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Benissimo dal punto di vista professionale ed economico. Gli astri favoriscono la risoluzione positiva di vertenze legali, questioni ereditarie, problemi contrattuali. Siete obiettivi, lucidi, determinati.

Gli incontri

Annoiati dal buonsenso di una Vergine e dalla diplomazia ostentata di una Bilancia. Emozioni con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

È tutto molto veloce, intenso, complicato. Voi siete bravi e tempisti, anche grazie a un ottimo Mercurio, ma c’è Marte nel segno che vi stanca e vi porta a stressarvi troppo… cercate di riposare di più.

Gli incontri

Dovete fare al Toro le domande giuste. Per conquistare una Vergine o un Acquario, fatevi desiderare.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

La famiglia richiede tempo, dedizione e… nervi saldi. Tutti fanno conto su di voi, e voi non riuscite a sottrarvi. Questo complica il lavoro: rischiate di commettere errori causati dalla distrazione.

Gli incontri

Ascoltate un Toro che ha più esperienza di voi. Uno Scorpione può aiutarvi in una questione difficile.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Bilancia

Ci sono momenti fantastici per l’amore, che si tratti di rapporti già collaudati, di storie recenti o di incontri che avverranno in questi giorni. Nel lavoro potete ottenere molto, ma ci sarà da combattere.

Gli incontri

L’Ariete accetterà la vostra proposta? Nel dubbio, chiedete! Momenti piacevoli con Acquario e Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Qualcuno cerca di tenervi lontano da chi conta e non dovete permetterlo. Aprite gli occhi, individuate queste persone e smontate il loro gioco. L’amore è eccitante soprattutto se è… problematico.

Gli incontri

Aiuto insperato da un Gemelli. Un Leone insistente, una Vergine più insicura di quanto non immaginiate.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Sagittario

Anche se in questi giorni riuscirete a concludere quello che vi sta a cuore, non riposatevi, non fermatevi: dovete continuare a impegnarvi, magari ampliando il vostro raggio d’azione. Collaboratori preziosi.

Gli incontri

Attratti da Cancro e Bilancia. Collaborate con un altro Sagittario. Simpatia a prima vista per un Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Osservate tutto con grande acume, vedete ciò che altri non vedono e… controllati come siete, non fate capire a nessuno ciò che vi passa per la testa. Poi agirete con rapidità e astuzia, al momento giusto.

Gli incontri

Dubbi su un Cancro, una Bilancia e un Pesci. Un Leone troppo possessivo. Confidatevi con uno Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Acquario

Sole e Marte provocano ostacoli, ritardi, contrattempi. Dovete affrontare tutto senza rimandare, altrimenti le cose si complicheranno; e fatelo da soli, perché le persone intorno a voi non saranno d’aiuto.

Gli incontri

Riparlate di un progetto con un Ariete. Date una prova d’amicizia a un Cancro. Viaggiate con uno Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Spirito critico, capacità di capire subito chi vale e chi no, per cosa è il caso di spendervi e cosa invece vi farebbe solo perdere tempo. A proposito di tempo, ora vi ossessiona: volete impiegarlo bene!

Gli incontri

Un Gemelli si rivela davvero simpatico. Mettete da parte i contrasti con uno Scorpione. Ok con Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9