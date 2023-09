Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre

Gemelli vincenti e Toro sexy!

Ariete

Se in famiglia e sul lavoro niente sarà facile, avrete però una determinazione e una creatività che vi spingeranno… dove vorrete. E poi, anche l’amore è magico, protetto dalla dolce e sensuale Venere…

Gli incontri

Con il Cancro gli accordi devono essere non precisi, ma precisissimi (e scritti). Ok con Toro e Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Toro

Saprete dare il giusto peso (nessuno!) alle critiche e ai colpi bassi? Forse no, ma dovete: siete stimati dai capi, il plenilunio del 15 vi porta occasioni e affari, siete in forma, belli e davvero sexy.

Gli incontri

Organizzate qualcosa di elettrizzante con Vergine e Capricorno. Bei rapporti con Scorpione e Sagittario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Siete voi a causare tensioni in famiglia, quindi… mettetevi una mano sulla coscienza e cambiate atteggiamento, chiedendo scusa se necessario. Nel lavoro invece la vostra grinta risulta preziosa, vincente.

Gli incontri

Il Leone, per i vostri gusti, gioca troppo a fare il furbo. Una Bilancia vi appoggia e incoraggia.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Bisogna che capiate chi può sostenervi e chi no, chi vi apprezza davvero e chi solo finge. Ai primi rivolgetevi pure con richieste e proposte (Sole e Mercurio sono ottimi), dai secondi… tenetevi alla larga.

Gli incontri

Richiamate all’ordine un Toro, invitate una Bilancia, chiaritevi con uno Scorpione, divertitevi con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Ancora una settimana ricca, proprio in senso economico. Avete fiuto per gli affari, condurrete con grande abilità le trattative, vi verranno idee interessanti. Favoriti i flirt, le avventure, gli incontri.

Gli incontri

Viaggiate con Vergine e Bilancia. Dite di sì a una donna Scorpione e di no a un uomo dello stesso segno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 9

Vergine

Siete forti, fortissimi. Darete il meglio nei ruoli direttivi, ma anche avervi come dipendenti o collaboratori sarà un privilegio: senso di responsabilità, capacità di analisi e tempismo non vi mancheranno.

Gli incontri

Amicizia amorosa con un Ariete. Un Cancro affascinante. Lavorate con Bilancia, Scorpione, Capricorno.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Bilancia

Vi troverete a vostro agio in una settimana che gli astri vogliono all’insegna della riflessione, dei ripensamenti, della prudenza. Potrete con calma rivedere un po’ tutto, e intanto… godervi l’amore.

Gli incontri

Bell’accordo con Ariete e Toro, sia sul piano personale che professionale. Sedotti da uno Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Scorpione

Muovetevi, cercate le occasioni se loro non cercano voi, non fermatevi perché adesso Saturno vi vuole ambiziosi e i pianeti veloci vi spingono verso sempre nuove mete. Tanti incontri, contatti, progetti.

Gli incontri

Un Ariete vi manca tanto. Un Gemelli e un Leone vi innervosiscono (e invece dovreste collaborare con loro).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Sagittario

Sono giorni da affrontare con la massima pazienza, e cercando di aver cura di ogni dettaglio. Però avete fascino, e grazie a questo ottenere quello che non riuscite ad ottenere grazie alla preparazione…

Gli incontri

La Vergine non è razionale quanto pretende di essere, tenetene conto. Complicazioni con Scorpione e Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Capricorno

Volete fare troppo e non tenete nel dovuto riguardo la vostra forma fisica. Vi capiterà quindi di essere stanchi e non fermarvi: sbagliatissimo. Bene i rapporti affettivi e tutto quanto riguarda l’estero.

Gli incontri

I Gemelli non vanno presi troppo sul serio in amore, ma nel lavoro sì. Alleanza con Vergine e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

La priorità è organizzarsi, poi potrete serenamente e senza troppo stress riuscire a occuparvi di tutto: lavoro, questioni pratiche, amicizie, esigenze familiari. Denaro: cercate di risparmiare.

Gli incontri

Un Toro dubita della vostra lealtà, un Gemelli vuole manipolarvi, un Pesci è incapace di mediare.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Se volete ritrovare l’accordo col partner, dovete essere voi a fare il primo e anche il secondo passo. Per il resto, le seccature non mancheranno, ma non sono gravi: affrontatele una per volta, con calma.

Gli incontri

Ariete seducente ma troppo esigente. Lasciate che il Toro decida da solo. Attratti da Leone e Scorpione.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8