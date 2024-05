Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio

Toro, siete ottimi compagni

Ariete

Un sano spirito competitivo, unito a un senso pratico che non vi abbandona nemmeno quando il gusto del rischio è fortissimo o l’amore chiama: risultate dei veri leader, e molti pendono dalle vostre labbra.

Gli incontri

Ascoltate una proposta che viene dal Leone o dalla Vergine. Uno Scorpione fa i capricci, perché?

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Toro

L’amore è ora soprattutto progettualità, guardare insieme nella stessa direzione, capirsi e affrontare, uniti, i problemi. Sarete ottimi compagni, e anche nel lavoro vi mostrerete determinati e affidabili.

Gli incontri

Convincerete i Gemelli e la Bilancia… di quasi qualunque cosa. Ok con Sagittario, Capricorno, Pesci.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Gemelli

Forse è una settimana un po’ noiosa, ma certo non è negativa. Con tanti pianeti in Toro (il 15 arriva anche Mercurio) potete chiudere contratti e sospesi, sempre badando a essere molto, molto corretti.

Gli incontri

Affascinati dall’Ariete, divertiti dal Capricorno. Un Acquario piace, però vi mette un po’ in soggezione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Amici stimolanti, partner molto tenero (anche perché voi stessi sapete dire parole d’amore e fare gesti affettuosi di cui negli ultimi tempi siete stati avari). Una sola criticità: un figlio problematico.

Gli incontri

Un Toro protettivo, un Gemelli umorale, uno Scorpione pieno di idee ma anche ombroso e suscettibile.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Leone

Si tratta di giocare d’anticipo e d’astuzia, di ostentare gentilezza e comprensione, di non ingenerare sospetti, al contrario, di rassicurare… e intanto di dare la scalata al successo. Una bella sfida.

Gli incontri

Fate il primo passo con una Bilancia. Non entrate in conflitto con lo Scorpione. Un simpatico Sagittario.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Felici in coppia, pieni di speranze se siete soli e desiderosi di un partner. Gli amici saranno preziosi, viaggi e spostamenti molto promettenti. Anche tutto ciò che riguarda l’estero è protetto dagli astri.

Gli incontri

Progetti con il Toro. Fantasie su un Leone. Consolate uno Scorpione, incoraggiate un Sagittario.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Non fatevi ingannare da parole suadenti e inviti fatti apposta per gratificarvi. Badate ai fatti, e decidete solo in base a questi se su certe persone si possa contare oppure no. Divertente la vita mondana.

Gli incontri

Bei rapporti con Gemelli. Scoprirete con sorpresa di avere molti punti in comune con uno Scorpione.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Dovete avere pazienza e affrontare i problemi con calma, uno alla volta, senza drammatizzare. Tutto si risolverà, specialmente se resterete sereni (cosa che accadrà se farete più sport e vita sociale).

Gli incontri

Un Toro vede in voi un esempio. Delusi da un Gemelli. Consigliate un Cancro per il meglio. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Siate sempre sinceri, anche quando la verità non è facile da dire: vi risparmierete fastidi. Nel lavoro occorre impegnarsi senza risparmiare energie e senza guardare l’orologio. Seccature burocratiche.

Gli incontri

Gemelli assillanti, Cancro dolce ma geloso, Bilancia attraente, Scorpione affascinante (e sfuggente).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Marte in Ariete vi rende nervosi e imprudenti: rilassatevi e pensateci mille volte prima di prendere una decisione, anche se di scarsa rilevanza. L’amore è favoritissimo, con momenti addirittura esaltanti.

Gli incontri

Un Ariete interessante. Venite a patti con un Cancro. Non date troppo ascolto ai giudizi di Leone e Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Acquario

E adesso, relax. Che vuol dire liberarvi degli impegni e anche dei pensieri molesti. Prendetevi una pausa da tutto (e da tutti), cambiate ritmi, panorama, frequentazioni. Fate solo e soltanto… ciò che vi va.

Gli incontri

Lo stile di un Cancro vi colpisce. Non fate capire al Leone che non lo prendete sul serio. Ok con Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

In primo piano gli affetti, i sentimenti e naturalmente l’amore. Bravi nelle contrattazioni, potete vendere e acquistare (sia immobili sia altro) concludendo ottimi affari. Un amico ha bisogno di voi.

Gli incontri

Un Ariete si sforza di capirvi, ma non ci riesce. Attenti a non urtare la suscettibilità di una Vergine.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9