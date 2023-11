Oroscopo della settimana dall’11 al 17 novembre

Pesci e Scorpione siate prudenti

Ariete

Qualcuno vi innervosisce e rischiate di reagire male, qualcun altro invece vi viene incontro e vi dà un aiuto inaspettato. Bene gli studi superiori, il commercio e i viaggi di lavoro e con gli amici.

Gli incontri

Scorpione e Sagittario vi danno carica e vi fanno sentire bene. Non confidate i vostri progetti a un Leone.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Toro

Sole e Marte in opposizione (e con Marte opposto anche a Urano) vi fanno diventare vendicativi e poco collaborativi. Invece questo è il momento di trovare un accordo, specialmente nelle questioni ereditarie.

Gli incontri

Il legame con lo Scorpione è molto forte, ma anche problematico. Un Capricorno intelligente e competitivo.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Gemelli

L’importante è parlare, dichiarare i vostri sentimenti, manifestare il vostro affetto o le vostre perplessità con le parole. Mercurio e Venere vogliono questo, mentre Marte chiede che curiate la salute.

Gli incontri

Molto attratti da Ariete e Toro. Vergine polemica. Capricorno prepotente. Non stuzzicate una donna Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

Dovete trovare il tempo per tutto: famiglia, amore, lavoro, impicci burocratici, questioni pratiche e domestiche. Non cedete all’ansia ma nemmeno alla tentazione di rimandare: basta organizzarsi.

Gli incontri

A un Toro vanno spiegate alcune cose. Aspettate che sia lo Scorpione a fare la prima mossa. Pesci sexy.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Leone

Sole e Marte vi sfidano, e voi dovete raccogliere la sfida: abbiate fiducia in voi stessi, presentate progetti originali, fatevi avanti con chi vi piace e fissate appuntamenti con persone importanti.

Gli incontri

Perché siete così possessivi col Sagittario e l’Acquario? Chiarite subito una questione con i Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Vergine

Non vi manca l’affetto, ma vorreste che le persone care ve lo dimostrassero di più, che fossero più sollecite, ogni tanto vi sorprendessero, facessero dei gesti carini… Lavoro: un incomprensibile ritardo.

Gli incontri

Un Toro ha uno strano potere su di voi, e così un altro nativo Vergine… Bel rapporto con l’Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Continua il periodo super positivo. Siete simpatici, convincenti, pieni di grinta ma anche diplomatici. Insomma: ci sapete fare… e otterrete dei sì, qualunque cosa chiederete. Incassi, vertenze vinte.

Gli incontri

Bel rapporto con il Toro. Non intestarditevi, se una Vergine non vuole cambiare idea: non cederà.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Scorpione

Potete fare tutto, a patto di procedere con i piedi di piombo. Analizzate, riflettete, raccogliete più informazioni possibile, non siate mai precipitosi e non date mai risposte definitive se non siete sicuri.

Gli incontri

Alti e bassi con il Cancro. Il Leone colpisce la vostra fantasia e il Capricorno i vostri sensi.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Attivi, pieni di idee e assolutamente geniali negli affari, potete adesso concludere quello che non siete riusciti a fare per tanto tempo (forse comprare la casa dei vostri sogni o mettervi in proprio?).

Gli incontri

Non litigate con il Toro, è inutile! Molto bene con i Gemelli. Il Cancro vi attrae, ma ci sono difficoltà.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Capricorno

Le cose semplici, così come le persone facili da conquistare o di buon carattere, non vi interessano. Vi dedicherete invece con slancio a persone e a cose complicate, quasi inarrivabili. E avrete successo!

Gli incontri

Il Cancro vuole stabilità, ma se gliela offrite… scappa. Sagittario affascinante e Pesci imprevedibile.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Siete stanchi, e la spossatezza fisica potrebbe portarvi a commettere imprudenze, a essere disattenti. Cercate di riposare, di stare di più con gli amici (vi fa bene) e di recuperare un vecchio rapporto.

Gli incontri

Collaborate con l’Ariete. Fate un regalo ai Gemelli. Appoggiate uno Scorpione in lotta contro tutti.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Va meglio. Vi sentite accolti in un ambiente nuovo, e protetti da chi vi ama. Ma siate sempre molto cauti, tenente a bada la lingua, rimandate le discussioni, le battute ironiche e le risposte piccate.

Gli incontri

Comprensione profonda con Ariete e Toro. La Bilancia sa molto bene ciò che vuole, ma… non ve lo dirà.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9