Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno

Bilancia, sono giorni d’amore

Ariete

Un bel cielo, ricco di opportunità soprattutto per i più giovani, per chi vuole innamorarsi o farsi dei nuovi amici, per chi lavora nel campo della comunicazione (quattro pianeti in Gemelli, vostra 3° Casa).

Gli incontri

Convincere un Toro non sarà facile, ma ci riuscirete. Ok con Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia, Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Toro

Protagonisti assoluti: sarete voi a prendere decisioni, ad avere spirito d’iniziativa nel lavoro e non solo. Attenti però a non esaltarvi, a valutare tutti gli aspetti delle questioni e i relativi rischi.

Gli incontri

Un Cancro vi vuole, ma è timido. Per nulla timida una Bilancia, che purtroppo non vi interessa affatto.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Gemelli

Due sole pecche, in questa settimana che vi vede amati dagli astri: tenderete a strafare, e quindi a non tener conto né della stanchezza né delle opposizioni (molti vedranno in voi temibili concorrenti…).

Gli incontri

Conquisterete un Toro, trascinerete in un’eccitante impresa un Leone, sarete apprezzati da uno Scorpione.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Cancro

Concluderete ciò che è in sospeso, firmerete nuovi accordi (avete pensato di chiedere un ricalcolo del mutuo e una revisione del contratto con la banca?), farete affari. E vi divertirete con gli amici.

Gli incontri

Discussioni proficue con Gemelli e Bilancia. Colpiti dal fascino e dall’intelligenza di una Vergine.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Lavoro e affari procedono sempre benissimo, ma nelle relazioni personali dovreste essere più dolci, più attenti ai bisogni dell’altro o dell’altra. Un nuovo interesse dà carica a chi è un po’ triste e demotivato.

Gli incontri

Toro e Gemelli vi capiscono, e voi capite loro. Un Sagittario accende la vostra fantasia (erotica).

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 8

Vergine

I pianeti in Gemelli, le quadrature che formano con Saturno che pure lui è ostile? Ora reagirete facendo appello a tutte le vostre risorse, alla forza che vi danno le persone che vi amano… con bei risultati!

Gli incontri

Progetti con l’Ariete e il Capricorno. Un Acquario vi trova irresistibili e pende dalle vostre labbra.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Bilancia

Settimana davvero speciale per l’amore: potete decidere di convivere, sposarvi, fare un bambino oppure dichiararvi, se ancora non l’avete fatto. Occasioni per chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Gli incontri

Amate e siete amati da Leone, Sagittario e Capricorno. Affrontate un Acquario e parlategli con sincerità.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Scorpione

Gelosi, testardi, poco inclini ad ascoltare consigli. Invece dovete liquidare i sospesi, rivolgervi a consulenti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici se occorre) e riposare di più.

Gli incontri

Collaborate con un Ariete, farete insieme grandi cose. Rapporti teneri con Cancro, Sagittario, Acquario.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Sagittario

Tre parole d’ordine: prudenza, preparazione, approfondimento. Dovrete essere attenti e accurati in tutto, nello svolgimento del vostro lavoro quanto nella gestione dei rapporti o quando siete al volante.

Gli incontri

Apritevi con un Toro e cercate di fare in modo che una Vergine e un Capricorno si aprano con voi.

Amore: 7 - Lavoro: 8 - Salute: 7

Capricorno

Potete convincere chiunque di qualunque cosa… approfittatene! Ora siete bravi a risolvere i problemi, venire a capo di questioni complicate, raddrizzare situazioni compromesse. Amore: emozioni intense.

Gli incontri

Molto stimolanti gli incontri d’amore e le collaborazioni con Toro, Scorpione e altri nativi Capricorno.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Marte in Toro (dal 9) vi invita a non dare nulla per scontato e a non correre rischi a livello fisico. Per il resto, sì alle nuove iniziative professionali, all’amore, ai divertimenti con gli amici.

Gli incontri

Non dite bugie a Cancro e Leone. Approfondite le idee di un Pesci: potrebbe nascerne un vero business.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Pesci

Massima attenzione quando firmate contratti e accordi (che si tratti di un nuovo gestore telefonico o della compravendita di una casa), e badate a non entrare in urto con chi rappresenta l’autorità…

Gli incontri

Cancro e Scorpione sono suscettibili, tenetene conto. Ottimi rapporti con il Capricorno, che stimate.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9