Oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio

Capricorno e Leone al massimo

Ariete

Continuate ad avere una gran voglia di spensieratezza, di divertimenti, ma né il lavoro né la vita pratica possono aspettare, per non parlare della famiglia: ci sarà qualche tensione con le persone care.

Gli incontri

Vi divertirete con nativi Vergine, Acquario e Pesci. Un discorso fatto da un Gemelli vi colpisce molto.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Toro

Sfruttate i giorni dall’8 al 10, perché poi Mercurio passa in Leone e rende difficile il dialogo, rallenta un po’ tutto, si intromette anche nelle questioni bene avviate. In amore, Marte è molto… erotico!

Gli incontri

Il Sagittario vi tiene sulla corda e questo vi stimola. Ok con Capricorno. Sogni erotici su un Pesci.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Gemelli

Ancora una bella settimana per il lavoro, i nuovi progetti, l’inventiva. Ma in famiglia dovete cercare di essere accomodanti, ascoltare gli altri e capire le loro ragioni, farvi forse perdonare qualcosa…

Gli incontri

Un Leone vi capisce davvero. Passione con Bilancia. Ascoltate il parere (e le lamentele) di una Vergine.

Amore: 8 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Cancro

È importante che vi facciate valere senza essere prepotenti o autoritari, perché oggi se siete in una posizione di forza tutti vi diranno di sì, ma domani potrebbero farvi pagare certi toni impositivi…

Gli incontri

Perché tentare di far cambiare idea a un Sagittario? Non ci riuscirete. Ok con Capricorno e Acquario.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Leone

Bellissima settimana, perché sarete attivi, produttivi, disponibili ad accogliere proposte intelligenti di cui capirete subito le potenzialità, e sempre pronti a partire per nuove mète, anche geografiche.

Gli incontri

Sogni ad occhi aperti su un Ariete. Un Toro vorrebbe darvi una mano, un Gemelli ve la dà concretamente.

Amore: 9 - Lavoro: 10 - Salute: 10

Vergine

Eccitati da Marte nel segno (da lunedì 10), potreste innamorarvi, correre qualche rischio nel lavoro e negli investimenti, ma soprattutto vi sentirete molto meglio fisicamente. P.S. Fate più vita sociale!

Gli incontri

Turbati da un Toro e da un nativo Vergine. Lo Scorpione sta sbagliando, fateglielo notare (con dolcezza).

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 9

Bilancia

Pieni di comunicativa, simpatici, mondani. Favorite tutte le professioni artistiche e che in qualunque modo abbiano attinenza con l’arte, la creatività, le pubblica relazioni e… la bellezza. Figli adorabili.

Gli incontri

Siate premurosi con un Cancro, lo apprezzerà moltissimo. Un Leone affascinante, un Pesci fantasioso.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8

Scorpione

Siete riusciti a staccare? Potete farlo adesso? Altrimenti, badate a stare lontano da qualunque bega e discussione, e createvi una comfort zone in cui rifugiarvi e in cui nessuno avrà il permesso di entrare…

Gli incontri

Cercate di prevenire le mosse di Ariete e Leone. Un Capricorno del tutto incapace di accettare le critiche.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Sagittario

Con Marte in Vergine dal 10, attenti a non scontrarvi con colleghi e superiori (non porterebbe a nulla), a non essere mai sbadati o impazienti, a non stancarvi troppo. Un’idea vincente: lavorateci su.

Gli incontri

Siate chiari e adottate un comportamento lineare con un Gemelli. La Vergine vi dà un ottimo consiglio.

Amore: 9 - Lavoro: 8 - Salute: 9

Capricorno

Più sicuri di voi stessi, delle vostre capacità e dei vostri obiettivi, riuscirete a vivere tutto con una nuova leggerezza, risultando però efficaci qualunque cosa decidiate di fare. Che dire? Bravissimi.

Gli incontri

Ariete, Gemelli, Leone e Bilancia: tutti interessati a voi! Un Sagittario che va preso per il giusto verso.

Amore: 10 - Lavoro: 9 - Salute: 10

Acquario

Non vi sentite capiti né dal partner né dai vostri capi, però non è il momento di affrontare conflitti e polemiche. Distraetevi, state con gli amici, dedicatevi a hobby e sport capaci di appassionarvi.

Gli incontri

L’Ariete è un amico sincero. La Bilancia vuole dirvi qualcosa che… non riesce a dirvi. Ok con Pesci.

Amore: 8 - Lavoro: 8 - Salute: 8

Pesci

Inizia dal 10 l’ostilità di Marte e il giorno dopo perdete anche l’appoggio di Mercurio, ma per fortuna Sole e Giove sono dalla vostra parte: cercate una mediazione, siate fiduciosi, rilassatevi e… amate.

Gli incontri

Ai Gemelli piacerete intraprendenti, al Cancro se sarete passionali, allo Scorpione se sarete teneri.

Amore: 9 - Lavoro: 9 - Salute: 8