“Palazzo Reale Summer Fest”, a Napoli un’estate ricca di cultura e spettacoli

Dal 17 giugno al 5 settembre, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale







Ai nastri di partenza per l'estate 2021 la prima edizione del "Palazzo Reale Summer Fest", il primo festival culturale realizzato all'interno di un luogo di straordinaria bellezza, ricchissimo di storia: il Palazzo Reale di Napoli che, per l’occasione, riaprirà al pubblico anche in orario serale il Giardino Romantico e i cortili, dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Sarà così possibile apprezzare al chiaro di luna il prestigioso edificio costruito a partire dal 1600, che attraverso i suoi grandiosi spazi racconta lo sfarzo e lo splendore delle dinastie che hanno abitato la città di Napoli.

Un momento di incontro e di socialità nel rispetto dei nuovi protocolli anti-Covid, che vedrà la città nuovamente in prima linea nel processo culturale nazionale.

Dal 17 giugno al 5 settembre, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, il Festival riserverà al suo pubblico nelle serate dal giovedì alla domenica una stagione di grande spettacolo dal vivo e all'aperto, all'insegna della cultura: concerti musicali, live performance, stand up comedy, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali, che vedranno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del panorama culturale, artistico e musicale del Paese.

Il giovedì sarà il giorno dedicato ai dibattiti, e tra coloro che hanno confermato la loro presenza: lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, la scrittrice Teresa Ciabatti, Daniele Manusia fondatore dell’"Ultimo Uomo", Michele Santoro introdotto dalla “iena” Roberta Rei, Gigi&Ross con il loro ultimo progetto che comprende un cortometraggio e un romanzo dal titolo “Al posto giusto al momento giusto” e altri in via di definizione.

Grande spazio anche a concerti con ospiti nazionali e internazionali come Gaia e i Selton, gruppo folk Rock brasiliano, e poi i GoldStone, diventati virali nell'estate del 2020 con il singolo “All I Know”, il compositore e pianista Remo Anzovino e Fabio Concato & Paolo Di Sabatino trio che si esibirà in un live show con arrangiamenti e sonorità vicine al jazz acustico.

Non solo musica e libri ma anche tanto cinema e teatro, con artisti del calibro di Alessandro Siani che ha scelto proprio il Palazzo Reale Summer Fest per festeggiare i suoi 25 anni di carriera e per far debuttare, dal prossimo 27 luglio, il suo nuovo show dal vivo in un atto unico tutto da scoprire: "Libertà live tour “celebrazione 25”"; Christian De Sica, che racconterà al pubblico la sua incredibile carriera, in un’intervista esclusiva con Pino Strabioli. Anche Vincenzo Salemme arriverà al Giardino romantico di Palazzo Reale. Con lui, per una chiacchera senza filtri, Nunzia De Girolamo. Per i tre attori, protagonisti della scena comica italiana, sono stati riservati tre distinti premi “I re della comicità”, realizzati dal grande artigiano napoletano Marco Ferrigno. Un modo per riconoscere la loro valenza artistica nell’ambito della commedia italiana. Valerio Lundini si esibirà con un suo nuovo spettacolo teatrale. Drusilla Foer sarà protagonista di uno spettacolo di varietà, dove recita, si racconta, canta.

La domenica sarà la volta della Stand up comedy. Si alterneranno sul palco stand up comedian di tutta Italia, così da unire lo stivale sotto il segno della comicità. Al momento hanno confermato la loro partecipazione: Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Stefano Rapone, Saverio Raimondi e Roberto Lipari, Aurora Leone dei The Jackal.

A settembre, infine, si svolgerà la “settimana rosa”, interamente dedicata al talento femminile, grazie alla presenza di artiste come Monica Guerritore, Teresa Ciabatti e altre ancora da annunciare.