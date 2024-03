Pasqua, uova di cioccolato e non solo

Il 31 marzo c’è chi mangerà quelle del pasticciere e chi preferirà quelle vere (ma dipinte). Scopriamone i segreti e le curiosità Paolo Fiorelli







Dolce, alimento, simbolo religioso e magico: se pensate che sia facile raccontare “ab ovo” (cioè fin dalle origini più antiche) le curiosità e i segreti delle uova, vi sbagliate. Noi ci proveremo, ma mettiamo anche le mani avanti: se l’elenco che segue non dovesse convincervi del tutto, non ci sembra il caso di cercare il pelo nell’uovo. Dunque, andiamo a cominciare...

Una “moda” recente

L’usanza di regalare uova di cioccolato a Pasqua cominciò a diffondersi negli Anni 20 del Novecento. Questa tradizione sarebbe però nata prima, a Torino, dove già nel 1725 la bottega della vedova Giambone aveva esposto nella sua vetrina delle piccole uova di cioccolato accanto a... una gallina vera.

Dipinte

Prima, per secoli, si erano regalate uova vere, sode e dipinte (l’usanza sopravvive ancora oggi, soprattutto nei Paesi dell’Est). Ogni colore ha un significato diverso. Nella tradizione cristiana ortodossa, per esempio, il rosso rappresenta il sangue di Cristo. Il blu, invece, pace e serenità.

Tradizioni

In Ucraina esiste un mu­seo delle uova pasquali a forma di uovo (si trova a Kolomyja). Negli Stati Uniti “abita” il Coniglio pasquale che na­sconde le uova, e poi i bambini devono trovarle con una piccola caccia al tesoro. In Romania si combatte la “battaglia delle uova sode” (le si fa scontrare e vince chi rompe quelle degli altri). In Russia, invece, Peter Carl Fabergé ideò a fine Novecento delle uova di gioielleria per lo Zar: le celebri Uova Fabergé.

Il simbolo

Ma perché proprio loro? Le uova, fin dall’antichità, rappresentano la primavera, la vita e la fertilità (oltre che la perfezione). Nella tradizione cristiana diventano invece un simbolo della Resurrezione di Gesù.

Da mini a maxi

Le uova più consumate al mondo sono quelle di gallina, ma sono molto apprezzate anche quelle di quaglia (le più piccole), anatra, oca e struzzo. Quest’ultimo produce quelle più grandi, a patto di non considerare quelle dell’Uccello Elefante, un gigantesco pennuto del Madagascar ormai estinto: avevano un diametro di quasi un metro. Un esemplare si può ammirare nel Museo di Storia naturale di Firenze.

Prodigio scientifico

Di solito le cellule si possono vedere solo al microscopio, con una (comunissima) eccezione: il tuorlo di qualsiasi uovo! Quello di struzzo può misurare anche 12 centimetri di diametro.

Abbondanti

Una galline depone fino a 300 uova all’anno. E il pesce luna arriva a 300 milioni.

Il colore preferito

Le galline bianche di solito depongono uova bianche, mentre quelle colorate uova marroni.

Nutrienti

Le uova sono una delle poche fonti alimentari naturali di vitamina D. Inoltre un uovo di gallina di dimensioni medie contiene approssimativamente 6 grammi di proteine.

Però attenti a...

Le uova sono una delle principali fonti di colesterolo nella dieta umana. Ma alcuni studi indicherebbero che il corpo umano ne assorbe solo una parte.

Anche in freezer

Non tutti sanno che le uova possono essere congelate. Però questo può modificarne la consistenza e le proprietà nutritive.

Minuscole 1

Il caviale altro non è che una distesa di uova di storione. La varietà più pregiata viene dal beluga (o storione ladano), un pesce un tempo comune e pescato nel fiume Po ma ora protetto. Ancora oggi il caviale italiano, prodotto da storioni allevati, è da molti considerato il migliore del mondo.

Minuscole 2

Anche le uova di lumaca sono considerate una prelibatezza per la loro consistenza cremosa e il sapore inconfondibile.

Per il cervello

Il tuorlo dell’uovo contiene molta colina, un nutriente essenziale per la salute del cervello.

Per dipingere

Le uova sono state utilizzate storicamente come materiale per la pittura. Già Giotto le usava per creare i suoi colori. E nel suo “Sposalizio della Vergine” a Bienno, in provincia di Brescia (nella foto sotto), il Romanino fece ampio uso di colori all’uovo. Un altro maestro di questa tecnica era Sandro Botticelli.

O in un quadro

Gli innumerevoli significati allegorici attribuiti all’uovo lo hanno reso un soggetto ricorrente in molti dipinti. Nella celebre Pala di Brera di Piero della Francesca, un uovo pende dal soffitto e diventa il fulcro centrale del dipinto, simboleggiando l’Immacolata Concezione, la natura generatrice di vita e la perfezione divina.

Per lavarsi

Le uova sono utilizzate dall’industria cosmetica per produrre shampoo e prodotti per capelli.

Per l’edilizia

Secondo una leggenda, Castel dell’Ovo a Napoli si chiama così perché si regge grazie a un uovo nascosto nelle fondamenta. Il giorno in cui dovesse rompersi, il castello... crollerà!

Per fare l’oro

Secondo gli alchimisti, la mitica “pietra filosofale”, capace di trasformare ogni metallo in oro puro, avrebbe avuto la forma di un uovo.

Per fare il mondo

Secondo miti diffusi in molti luoghi della Terra, tra cui India, Egitto, Grecia, Cina e Africa, l’universo sarebbe nato da un Uovo Cosmico.

Vegetariane

Una ditta americana produce uova per vegetariani. Sì, avete letto bene. E sostiene che siano in tutto e per tutto simili a quelle animali. Si chiamano “Beyond Eggs”.

Roulette russa

Nella cittadina inglese di Swaton si disputa ogni anno il campionato mondiale di lancio delle uova, di tiro al bersaglio con le uova e la terribile roulette russa con le uova: ce ne sono 6 e ogni partecipante deve romperne una sulla fronte. Ma solo 5 sono sode....