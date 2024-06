Pedalando scopriamo le bellezze d’Italia

GIulia capocchi, in occasione della Giornata mondiale della bici, ci consiglia itinerari su due ruote Simona De Gregorio







La sensibilità ai temi ambientali, la scelta di veicoli sempre più ecologici, la maggiore attenzione al benessere hanno portato negli ultimi anni a un utilizzo in crescita delle due ruote. Tanto che nel 2018 è nata la Giornata mondiale della bicicletta, che cade il 3 giugno. E con la bella stagione, che invoglia a gite fuoriporta, abbiamo chiesto a Giulia Capocchi, conduttrice di "Linea verde Sentieri" assieme a Lino Zani, di consigliarci i percorsi più affascinanti e come sfruttare al meglio i benefici della bici in tutta sicurezza.

Partiamo dal suo itinerario preferito.

«Da buona toscana (è nata a Lucca, ndr) suggerisco la Val D’Orcia, da San Quirico a Montalcino, passando per le colline toscane tra cipressi e distese di grano».

E per chi ha voglia di mare?

«Direi l’Isola d’Elba: si gira bene tra la costa e l’interno. La parte a Ovest, verso Pomonte e Marciana Marina, è la mia preferita. E quando sei stanco, puoi fare una sosta scendendo in spiaggia».

In montagna?

«In Valle Isarco, in Alto Adige, si trovano delle piste ciclabili ben organizzate e si possono ammirare panorami mozzafiato».

Per chi ama il turismo gastronomico?

«Da Lecce a Santa Maria di Leuca: un tratto pianeggiante adatto a tutti con soste in paesini con ottimi piatti salentini».

Qual è l’abbigliamento ideale per la bici?

«Fondamentali i pantaloncini imbottiti, il casco, una maglia o una camicia e gli occhiali da sole».

Cosa mettere nello zaino?

«Una borraccia con l’acqua, la crema solare, un cambio di vestiti se si suda, una giacca a vento, un kit di riparazione in caso di foratura di una gomma e... il cellulare per fare tante foto!».

Quali precauzioni si sente di suggerire?

«Innanzitutto le escursioni vanno preparate, mai avventurarsi. Occorre studiare il percorso e oggi ci sono tante App che forniscono le mappe. Inoltre, sconsiglio di andare da soli e di avvisare sempre qualcuno su dove si sta andando e in quanto tempo indicativamente si dovrebbe arrivare».

Uno spuntino energetico?

«Sono per la semplicità: quindi, un panino con prosciutto crudo e della frutta secca».

Come scegliere la bicicletta?

«Oltre a tener conto dell’utilizzo, deve essere adatta alla nostra corporatura e al livello di allenamento. Io suggerisco, poi, il sellino imbottito: comodissimo».

I principianti quali precauzioni dovrebbero avere?

«Mai strafare, ma iniziare con percorsi brevi. La bici fa bene, tonifica, migliora la circolazione e il sistema cardiovascolare ma mette sotto sforzo i muscoli delle braccia e delle gambe e le articolazioni».