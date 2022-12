Per Natale scegliete regali verdi (e utili): piante e fiori

L’esperto di piante e fiori di Sorrisi ci consiglia dei doni ecologici. Da scegliere a seconda di chi li riceve Luca Sardella







Arriva il Natale, e perché non trarsi d’impaccio dal fatidico problema dei regali con una bella pianta? Ce ne sono per ogni situazione e per tutte le esigenze. Tra l’altro sono una boccata d’ossigeno, non solo all’aperto ma anche dentro casa: ripuliscono l’aria che respiriamo, aiutano a farci rilassare, assorbono sostanze nocive e inquinanti, arredano e sono belle da guardare. Qui vi consigliamo cosa scegliere in base al profilo e alle passioni del destinatario del dono.

Per i maniaci della pulizia - L’Anturio

L’Anthurium andreanum (così si chiama in latino) ha foglie lucidissime e romantiche a forma di cuore che vanno pulite spesso con un panno e un po’ di latte per favorire la traspirazione. La sua particolarità è che riesce ad assorbire l’ammoniaca (oltre a formaldeide, xilene e toluene) che si sprigiona da detersivi, detergenti, saponi e fertilizzanti, e può creare irritazione agli occhi. Come curarlo: non va posizionato al sole diretto (d’estate può stare fuori ma all’ombra). D’inverno fa dei “petali” di colore rosso intenso che in realtà sono brattee, ovvero foglie. Il fiore giallo si alza al centro: attenzione a non farci cadere sopra acqua, vaporizzate intorno.

Per chi usa i videogiochi - Le bromeliacee

Fanno parte di questa famiglia la tillanzia o l’Aechmea fasciata: hanno dei fiori bellissimi e assorbonole radiazioni che si sprigionano dagli elettrodomestici e dal televisore. Le tillanzie vivono bene anche senza vaso attaccate a un tronchetto essendo epifite, ossia senza radici. Mantenimento: all’aperto si nutrono della rugiada del mattino, in casa basta spruzzarle con un po’ d’acqua ogni tanto.

Per chi vive in montagna - La Sansevieria

È originaria dell’Africa, dove è considerataportafortuna per le sue foglie a punta che tengono lontani gli spiriti del male. Vive in ambienti poco luminosi e ha molte varietà: c’è verde trifasciata (la classica, con le strisce gialle), gigante (arriva fino a due metri), hallii (nana, di 20-30 centimetri), grandis (con foglie verdi ovali), cylindrica (di tipo tubolare). Soprattutto quella classica è indicata in una casa con il camino, dove si fa il barbecue, ma assorbe anche il fumo di pipa o sigarette. Trucchi casalinghi: ha bisogno di pochissima acqua e si moltiplica con facilità. Basta semplicemente tagliare una foglia alla base, dividerla perpendicolarmente seguendo l’altezza in quattro o cinque parti, metterne ognuna nel terreno per metà e aspettare: spunterà un nuovo germoglio.

Per chi ha mobili antichi - Il Ficus Benjamin

Il Ficus benjamin cresce in larghezza e in altezza, è perfetto per chi ha un ambiente spazioso come un ampio salotto con mobili antichi. Non tutti sanno che filtra l’aria dalla formaldeide, un materiale che si trova nelle vernici usate sui mobili (soprattutto quelli vintage, “ricchi” di legno) e provoca arrossamento alla pelle, lacrimazione e mal di testa. Posizione e annaffiatura: questo tipo di Ficus ha bisogno di luce indiretta e ambiente umido, va tenuto lontano dai termosifoni e odia gli spifferi d’aria fredda. Per annaffiarlo, vaporizzate dall’alto acqua distillata o decantata (mai direttamente sulle foglie), nel sottovaso mettete ghiaia e argilla espansa, l’acqua non deve mai stagnare nel fondo del vaso altrimenti la pianta marcisce.

Per chi ha una casa piccola - Le azalee

Hanno colori meravigliosi: ce ne sono di rosa, rosse, bianche e screziate. Quando un fiore appassisce va staccato afferrandolo delicatamente fra il pollice e l’indice: così ne spunta un altro. Questa pianta ha misure anche contenute, quindi è perfetta per chi ha stanze non troppo spaziose: non è ingombrante, è sempreverde e come il Ficus assorbe la formaldeide dai mobili per tutto l’anno. Qualche suggerimento: vuole terreno fresco ma mai inzuppato, sta bene in un ambiente umido e l’acqua va vaporizzata da lontano e senza esagerare. Richiede una buona luminosità diffusa. Ogni dieci giorni ricordate di ruotare il vaso perché riceva la stessa quantità di luce in tutte le sue parti.

Per chi lavora al computer - L’orchidea

È una pianta bella ed elegante, disponibile in tantissimi colori e dimensioni. Depura l’aria e contrasta l’inquinamentoassorbendo lo xilene usato come solvente in colle e vernici (largamente impiegato nei mobili) che diffondendosi nell’aria provoca mal di testa, irritabilità, nervosismo. Se collocatavicino al computer assorbe persino le tossine rilasciate da monitor e stampanti. Tenetela d’occhio così: vive bene in un ambiente luminoso, con luce naturale o artificiale, mai diretta per evitare che si afflosci. Va annaffiata con acqua decantata o distillata e se le radici diventano bianche va messa qualche minuto in ammollo in un secchiello di acqua.

Per chi soffre di insonnia - L’aloe

Per chi dorme male, soffre di asma o apnee notturne, l’aloe è un grande aiuto perché di notte regala ossigeno e incamera sostanze inquinanti (assorbe anche le polvere sottili, i fumi del camino e i residui di spray e lacche). Cure per la crescita: è una Succulenta, ossia una pianta grassa e non ha bisogno di nulla se non di un ambiente luminoso, pochissima acqua (occhio ai ristagni). Cresce in larghezza, va quindi travasata di volta in volta in un vaso un po’ più grande.

Per chi ama il bagno turco - Il photos

È una pianta rampicante o ricadente che vive di umidità e vapore acqueo, può ricoprire anche una parete. Per questo si adatta bene in cucina o in bagno, ambienti dove si formano molti vapori. Anzi, è utile nell’assorbire il monossido di carbonio che può originarsi nella caldaia ed essere trasportato dall’acqua calda. Come si conserva al meglio? Si nutre con il vapore acqueo dell’ambiente, va annaffiata solo se il terreno è secco; una volta all’anno usate un concime azotato che la aiuta ad allungare i rami.

Per chi sogna il giappone - Il crisantemo

Ne esistono tante forme, varietà e colori: in Giappone è simbolo di immortalità, legato alla forza poiché nasce in inverno. È una pianta facile da gestire e in ambienti chiusi assorbe il benzene contenuto nelle vernici e nella plastica. Richiede poche attenzioni: d’inverno può stare dentro casa purché in una stanza con molta luce, anche vicino alla finestra (ma il sole non deve batterci contro per più di due ore); il terreno deve essere fresco e ben drenato altrimenti le radici marciscono, va concimata con fosforo e potassio (e meno azoto) così i fiori resistono a lungo.