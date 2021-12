Pop Caffè sceglie Mikaela, la velina di “Striscia la notizia” per il suo nuovo spot

Mikaela si concede un momento di relax con Pop Caffè, scatenando il tifo e cori di entusiasmo degli amici che guardano la partita sul divano Mikaela Neaze Silva Redazione Sorrisi







"Pop Caffè, un’intesa passione ci unisce!”. È il claim per raccontare la passione degli italiani per il caffè e per lo sport, nel nuovo spot di Pop Caffè dove il suo gusto intenso e l’aroma sono grandi protagonisti insieme alla modella ballerina Mikaela Neaze Silva, la velina più longeva nella storia del tg satirico ‘Striscia la Notizia’ e ospite fissa della trasmissione sportiva "Tiki Taka - La Repubblica del Pallone" condotta con successo da Piero Chiambretti.

La storia è semplice: Mikaela si concede un momento di relax con Pop Caffè, scatenando il tifo e cori di entusiasmo degli amici che guardano la partita sul divano.

Un messaggio fresco, dinamico, carico di energia come sa essere Pop Caffè, il brand dell’azienda Sim-fed, specialista nella selezione e torrefazione del caffè in cialde e capsule nel canale normal trade e in GDO con il marchio Myspresso. “Il nostro è un pubblico vitale con tante passioni tra queste anche l’amore per lo sport che allo stesso tempo ama concedersi piccole pause di intenso piacere – racconta Federica Eterno Export Manager dell’azienda – e Mikaela è la testimonial giusta per rafforzare la nostra immagine giovane, positiva, piena di entusiasmo. Con la sua verve comunicativa, il suo brio e la spigliatezza è l’interprete perfetta dell’anima di Pop Caffè”.

Quello di Pop Caffè è un mondo “pop” nel quale si possono riconoscere tutti coloro che amano colorare la loro giornata e concedersi momenti pieni di gusto con un ottimo espresso italiano preparato scegliendo tra le tante proposte di capsule compatibili, firmate Pop Caffè.

Lo conferma anche Mikaela che commenta: “Ho accettato con grande entusiasmo di essere la testimonial di Pop Caffè. Il loro modo smart e immediato di comunicare l’ho sentito molto vicino a me, il loro mondo colorato e pop mi ha conquistato”.

Per dare impulso alla notorietà del marchio, l’agenzia di comunicazione integrata PubliOne che ha seguito tutto il progetto ha scelto una pianificazione cross mediale che coinvolge oltre alla tv anche radio, stampa e web come spiega Loris Zanelli Ceo di PubliOne: “Questo è l’inizio di una lunga collaborazione. Una strategia come quella messa a punto per Pop Caffè ha lo scopo di dare un segnale ai clienti e al mercato della forza comunicativa di una azienda giovane che distribuisce in tutta Italia e vuole farsi conoscere. Il marchio Pop Caffè punta alla notorietà, raggiungendo tutti gli italiani che amano bere caffè e hanno una passione da condividere”.

La grande campagna pubblicitaria di Pop Caffè, appena partita, mira a raggiungere oltre 440 milioni di contatti attraverso le principali reti Mediaset, una massiccia presenza digital sui canali YouTube, Google Display e sui social Facebook e Instagram. Sono state pianificate anche le radio dai grandi ascolti come Radio 105, R101, Radio Montecarlo e la stampa su testate di grande diffusione tra cui due dei più importanti quotidiani sportivi e su periodici di grande diffusione come Tv Sorrisi e Canzoni e Chi. Inoltre, per rafforzare il sodalizio tra Pop Caffè e sport, lo spot da 15”, sarà on air sulla piattaforma Dazn, durante alcune partite del campionato di calcio di Serie A