Riaprono i parchi di divertimento: eccone 7 da visitare

30 Giugno 2020 | 11:25 di Paolo Paglianti

Il lockdown è finito e la “fase 2” per ora sembra funzionare. Naturalmente, non bisogna assolutamente abbassare la guardia, quindi mascherina sempre sul volto e social distancing sempre e ovunque. Con queste precauzioni, possiamo tornare a urlare, correre, tuffarci nei parchi divertimento italiani che stanno riaprendo tra giugno e luglio, aderendo a dei protocolli di sicurezza che consentono agli ospiti di visitarli con ragionevole sicurezza.

Molti parchi, come leggerete qui sotto, limitano il numero di visitatori (e oltre alla sicurezza, troveremo anche minori code alle attrazioni), permettono di prenotare la visita online e di pagare qualsiasi acquisto in modo contactless ed effettuare delle code virtuali via App. Vediamo quindi come riaprono sette parchi divertimento italiani!

Cinecittà World Sette aree a tema, quaranta attrazioni e sei spettacoli quotidiani, tutto a due passi da Roma: Cinecittà World è uno dei parchi più grandi e estesi d’Italia, e la riapertura 2020 post-quarantena ha visto l’introduzione di tante novità soprattutto per la sicurezza e il social distancing. Si paga tutto con la App o con sistemi contactless, si comprano i biglietti online, si ordina il pranzo online scegliendo dove e quando farselo servire. Ma non è finita: le novità del 2020 vedono anche una valanga (è il caso di dirlo!) di nuove attrazioni, tra cui ben quattro nel nuovo Regno del Ghiaccio, mentre nella Horror House arrivano le sale dedicate a Saw e Hannibal Lecter. Se andate a Cinecittà World, non dimenticate di visitare il Volarium, il “cinema volante” che ha vinto nel 2019 il premio per la “Miglior nuova Attrazione Italiana” agli “Oscar” dei Parchi divertimenti, i Parksmania Awards.

A Cinecittà World potrete anche indossare il caschetto virtuale e avventurarvi nel mondo del videogame Assassin’s Creed, oppure – per chi “patisce” gli otto volanti – vivere l’esperienza della montagna russa I-Fly in Virtual Reality senza staccarsi dal suolo. C’è anche la visita immersiva sul set del sottomarino del film U-571 e Inferno, un roller coaster al chiuso in cui attraverserete addirittura i gironi danteschi! Tutte le informazioni sul sito di Cinecittà World



Gardaland Probabilmente il parco divertimenti più conosciuto e visitato in Italia, Gardaland ha riaperto i battenti a già a metà giugno. Solo 10.000 persone al giorno, che per un parco vasto come Gardaland vuole dire automaticamente distanziamento sociale e una riduzione immediata dei tempi di attesa nelle file prima delle attrazione. Per garantire il numero “chiuso”, è necessario prenotare la visita almeno qualche giorno prima, acquistando i biglietti sul sito di Gardaland. Un parco quindi lontano dai “pienoni” degli anni scorsi, ma che al contempo permette a ragazzi e famiglie di godersi la visita al meglio, passando la maggior parte delle ore di apertura (il sabato dalle 10:00 alle 20:00, tutti gli altri giorni dalle 10:00 alle 18:00 in luglio e dalle 10:00 alle 19:00 in agosto) sulle attrazioni e non aspettando accalcati per salire su di esse. Il parco ha già predisposto degli indicatori colorati, barriere e bollini per garantire il distanziamento tra i visitatori, e per ora rimane anche l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli ospiti sopra i sei anni. Alcune attrazioni al chiuso, inoltre, rimarranno chiuse. Altra novità Hi-Tech: per acquistare panini, bevande e per gestire le code alle attrazioni si usa una App sul cellulare (si chiama Qoda). Tra le novità del 2020, segnaliamo il 44 Gatti Rock Show ispirato alla serie animata di Rainbow, e Aquafantasia – Storia di acqua, luci e colori, spettacolo di fontane danzati che si ripete una volta all’ora. Infine, una bellissima notizia per chi intende visitare Gardaland più volte: l’abbonamento 2020 (a partire da 49,90 euro a persona) varrà anche nel 2021, fino all’ottobre del prossimo anno. Tutte le informazioni sul sito di Gardaland.

Mirabilandia Dal 20 giugno ha riaperto Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, vicino a Ravenna. Naturalmente, con un occhio molto attento alle misure per salvaguardare la salute di ospiti e personale: obbligo di indossare sempre le mascherine, i distanziamenti ben controllati da steward nelle code per accedere sulle attrazioni e nei punti ristoro, la sanificazione costante delle attrazioni. La prenotazione online nel caso di Mirabilandia non è obbligatoria ma caldamente consigliata, così come l’utilizzo di sistemi elettronici per i pagamenti in loco. Pure a Mirabilandia si può utilizzare l’App Qoda per gestire l’accesso alle attrazioni e anche in alcuni punti ristoro. Tra le novità 2020, una programmazione rivoluzionata per gli show (naturalmente con sedute distanziate) che comprende le folli corse di Hot Wheels, l’Hook Rock a tempo di musica e di pirati, il Wild West Show per gli appassionati di Western. Parlando di attrazioni, segnaliamo il Katun – che si aggiudica il primato per il più lungo inverted coaster di tutta Europa; il Divertical, il più alto water coaster del mondo e iSpeed, il più veloce launch coaster d’Italia. Se passate per Mirabilandia, una visita al Ducati World è d’obbligo: 35.000 metri quadri dedicati al divertimento su due ruote, per tutta la famiglia! Tutte le informazioni sul sito di Mirabilandia

Aquafan Tre km di scivoli d’acqua e nove ettari di parco divertimenti che sono un po’ il simbolo dell’estate al mare italiana: l’Aquafan di Riccione, sulla Riviera Romagnola, è aperto dal primo di luglio. Il Kamikaze, il River Run, lo Speeriul – gli scivoli dell’Aquafan li conosciamo per nome! – faranno correre migliaia di ospiti in tutta sicurezza, anche grazie alla squadra di Aquadencer, i “sorveglianti” del parco. Torna anche la collaborazione con Radio Deejay, che sposterà i suoi “studios”, DJ e ospiti VIP a bordo piscina per il periodo estivo. Chi visiterà la struttura questa estate potrà anche vedere i lavori in diretta per lo scivolo più grande e importante di Aquafan, che sarà pronto per l’anno prossimo. Tutte le informazioni sul sito di Aquafan



MagicLand MagicLand, il parco divertimenti tra Roma e Frosinone, ha riaperto il 19 giugno: giusto in tempo per MagicFire Festival, il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio che si terrà nel parco il 27-28 giugno e 4-5 luglio. Due grandi novità per Magicland: prima di tutto Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola, rinnovato completamente con l’introduzione di nuovi proiettori laser 4K e i filmati dell’European Southern Observatory, che porteranno i visitatori in un magico viaggio ai confini dell’universo conosciuto. Arriva anche Gattobaleno Time Machine, una macchina del tempo Virtuale in grado di far visitare agli ospiti di MagicLand il tempo e lo spazio: l’antico Egitto, la Roma dei Gladiatori e il selvaggio West. Le due novità affiancheranno le attrazioni già esistenti: moltissime dedicate ai più piccoli tra cui segnaliamo la scuola di guida per under 12 MotorJungla e l’imperdibile Radura dei Geyser, e le attrazioni per i più grandicelli come l’ottovolante Shock, che vi lancerà da zero a cento chilometri l’ora in due secondi, e la battaglia navale all’ultimo getto d’acqua! La riapertura naturalmente comprende una serie di nuove iniziative per fronteggiare la diffusione del virus, con misure studiate ad hoc per proteggere ospiti e personale al meglio – alcune attrazioni al chiuso infatti rimarranno off limit. Tutte le informazioni sul sito di MagicLand



Leolandia Il parco divertimenti dedicato ai più piccoli ha riaperto già da giugno: Leolandia si trova tra Milano e Bergamo, ed una meta gettonatissima tra le famiglie con figli sotto i 10 anni. Le attrazioni hanno come personaggi Ladybug e Chat Noir, Masha e Orso, Bing e Flop – beniamini degli under 10, a cui si aggiunge da quest’anno PJ Masks City, la prima area al mondo tematica ispirati ai “pigiamini” – da quest’anno troverete il Gufaliante, il Quartier Generale e il Museo dedicato ai loro personaggi. Se visitate Leolandia, assicuratevi di arrivare presto: all’inizio di ogni giornata c’è una fantastica battaglia con i cuscini, proprio davanti a Minitalia. Un giro per la penisola (e isole!) in miniatura è d’obbligo, come la sfida a riconoscere monumenti e palazzi riprodotti nei minimi dettagli. Per garantire la massima sicurezza, l’ingresso al parco è contingentato con un numero massimo di ospiti per giornata. Per questo motivo, è meglio organizzare la propria visita in anticipo e acquistare il biglietto online. Tutte le informazioni sul sito di Leolandia

RomaWorld Un viaggio nel tempo per tutta la famiglia: entrare a RomaWorld, a pochi chilometri dalla Capitale, vuol dire tornare indietro di un paio di millenni, quando l’Urbe dominava il mondo conosciuto e le legioni romane avevano conquistato mezza Europa. Si mangia, ci si veste e ci addestra come i romani, si può diventare Gladiatori per un giorno, fare un po’ di shopping tra le bancarelle dell’antico mercato latino, scoprire come si addestrano i rapaci e addirittura correre sulle bighe del Circo Massimo. L’esperienza definitiva prevede anche il pernottamento all’interno del parco, dormendo nelle tende del Castrum con i Centurioni che vi addestreranno per marciare come veri legionari. Inutile dire che i ragazzini ne andranno pazzi, e che anche molti adulti si divertiranno un mondo. RomaWorld è una novità del 2020, appena aperta: il distanziamento sociale è una regola, visto che il parco si sviluppa su ben cinque ettari di campagna latina e tutti gli acquisti sono già contactless. Tutte le informazioni sul sito di RomaWorld

Previous

Next