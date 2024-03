Riparte #NonCiFermaNessuno: Luca Abete torna tra gli studenti delle università

Dall'8 marzo Luca Abete riparte dall'Università Sapienza di Roma con il suo tour motivazionale. Antonella Silvestri







A partire dall'8 marzo, l'Università "Sapienza" di Roma darà il via al tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideato e portato avanti da Luca Abete, lo storico inviato di Striscia la Notizia. Questo tour non è solo un evento, ma un'opportunità per gli studenti di affrontare e discutere i temi più sentiti che riguardano la loro esperienza universitaria e le sfide del mondo del lavoro. Quest’anno è speciale perché l’iniziativa festeggia i suoi dieci anni.

Il tour, che si snoda in dieci talk presso diverse sedi universitarie, è l'occasione per esplorare apertamente il disagio, le paure, la sensazione di inadeguatezza e le difficoltà che molti studenti incontrano lungo il loro percorso accademico e professionale. Attraverso incontri coinvolgenti e interattivi, migliaia di giovani avranno l'opportunità di condividere le proprie esperienze, ascoltare storie di successo e trovare ispirazione per superare le sfide che incontrano lungo il cammino.

Abete spiega che l'edizione del decennale sarà straordinaria: il loro viaggio è stato raddoppiato, passando da tre a sei mesi. È stata creata anche #ncfnTV, la web tv della community, per raccogliere tutti i contenuti multimediali prodotti. Il nuovo claim, "Impariamo ad amarci", è nato dall'ascolto delle esperienze dei ragazzi. Partono quindi da un sentimento potente, l'amore, per ricalibrare ogni traiettoria e riscoprire il valore del rispetto per se stessi e per gli altri. L'obiettivo è imparare ad accettarsi, ma senza accontentarsi mai, e mettersi in discussione non per affliggersi, ma per diventare più forti. Questa rivoluzione interiore si riflette sul mondo circostante. Non a caso, hanno scelto come data di partenza un'occasione simbolica come il giorno dedicato alla donna.

La campagna sociale vanta la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gode del patrocinio morale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le parole pronunciate dal Ministro Anna Maria Bernini per inaugurare il tour sono significative: «È con grande piacere che do il calcio d'inizio a questa iniziativa, di cui condivido pienamente lo spirito. Non bisogna avere paura di sbagliare. In moltissimi casi, può essere proprio un piccolo fallimento a giocare un ruolo determinante nella conquista di un obiettivo positivo»-

Il format della campagna è innovativo e mira a diffondere i suoi valori in due modi: attraverso incontri in aula con gli studenti, con interventi di personaggi noti e simbolici, e attraverso una comunicazione mediatica che valorizzi storie di resilienza e sensibilizzi i giovani su tematiche sociali. La campagna si propone anche come un laboratorio di comunicazione e linguaggio. In questo contesto, la musica svolge un ruolo centrale.

Per l'edizione 2024, la campagna adotterà come colonna sonora il brano "Impariamo ad amarci", prodotto da Ondesonore Records di Francesco Altobelli con Emilio Munda, e interpretato da Leonardo Frezzotti, conosciuto come "Fritz", con il featuring di Luca Abete.

Ma le novità non finiscono qui. Per celebrare le storie di resilienza che emergono dalle università, si terrà la quarta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento per il percorso di vita intrapreso da studenti in ogni ateneo. Il vincitore riceverà un manufatto creato dagli artigiani 2.0 di Polilop.

In un contesto di crescente disagio familiare in Italia, la solidarietà diventa un motore per la crescita personale, evidenziata dalla rinnovata partnership con il Banco Alimentare. «Registriamo un disagio crescente delle famiglie italiane», ha spiegato Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare. «Iniziative come questa sono importanti per chi riceve, ma anche e soprattutto per i giovani che si avvicinano al mondo del volontariato».

Attraverso la call to action "Gioca & Dona", gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a Superfoody, sfidarsi e trasformare il cibo raccolto virtualmente in cibo reale grazie al food donor LIDL Italia. «Ci teniamo ad arrivare al cuore dei giovani", ha spiegato Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione di Lidl Italia. «La nostra partnership con #NonCiFermaNessuno è consolidata, e siamo pronti a superare il nostro record di pasti raccolti lo scorso anno. Riteniamo fondamentale trasmettere agli studenti il valore della solidarietà per accrescere le loro consapevolezze».

#NonCiFermaNessuno abbraccia da sempre un'impronta ecologica e in questa edizione si concretizza attraverso due progetti innovativi a favore dell'ambiente. Antonio Protopapa, direttore operativo di Corepla, ha presentato il progetto ReCopet: «Il nostro obiettivo è educare i giovani alla cultura del riciclo. Introdurremo ecocompattatori nelle università, offrendo loro l'opportunità di vedere concretamente la nuova vita della plastica. Inoltre, questo settore in crescita offre numerose opportunità lavorative».

Il Progetto RiVending, invece, introdurrà raccoglitori nelle università per la corretta gestione e il riciclo di tutti gli imballaggi dei distributori automatici presenti nei campus. «Il successo del nostro progetto dipende dalla gestione adeguata dei rifiuti anche nelle università - spiega Teresa Gaetani, Responsabile del Progetto RiVending -. Con già 14mila raccoglitori distribuiti in tutto il paese grazie a #NonCiFermaNessuno, puntiamo ad aumentare la loro presenza negli Atenei».

I valori della campagna sociale si diffondono anche attraverso le frequenze radio di R101, la radio ufficiale del tour. «Condividiamo con #NonCiFermaNessuno gli stessi valori""R101 è la radio che ti fa stare bene: questo motto si sposa perfettamente con il claim dell’evento»: queste le dichiarazioni di Daniele Tognacca, brand manager di R101.

#NonCiFermaNessuno, una campagna sociale incentrata sull'ascolto, raccoglierà i feedback dei partecipanti attraverso le stabilo card. "Siamo da sempre alleati dei ragazzi. Li seguiamo nel loro percorso e siamo felici di intercettare, attraverso la scrittura, i loro bisogni. Una testimonianza scritta aiuta a conoscerli meglio e a comprenderli di più» ha spiegato Magda Borsani, marketing e communication manager di Stabilo. Il gruppo MAC supporterà la parte web del progetto, occupandosi di ogni aspetto legato alla sperimentazione tecnologica. Per Gianluca Rotondi, presidente del gruppo MAC «usare meglio la tecnologia è fondamentale. Imparare ad amarsi significa sfruttarla senza dimenticare il valore dell'amore per sé e per gli altri».

Per la prima volta, #NonCiFermaNessuno avrà il supporto del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. «Il tema del disagio psicologico tra gli studenti è sempre più rilevante. Per noi è estremamente importante. Daremo il nostro contributo valorizzando tutte le occasioni di supporto esistenti per i giovani» ha sottolineato , spiega il Presidente David Lazzari.

Il tour farà tappa anche alle finali del concorso nazionale Miss Mondo, dove Luca Abete terrà un talk speciale per le 150 finaliste durante l'estate.

Ecco il calendario del tour 2024 #NonCiFermaNessuno: