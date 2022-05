Roberto Bolle diventa Bolle Duck su Topolino. Le vignette in anteprima

Nella storia "In punta di piedi", aiuterà Qui, Quo e Qua a conoscere meglio la danza Redazione Sorrisi







Su Topolino torna la combriccola di Area 15 con una nuova avventura che coinvolgerà i ragazzi di Gameboard Street in un mondo affascinante: la danza. Dopo avere esplorato fumetti, cinema, collezionismo, videogiochi e persino il teatro, per Qui, Quo, Qua e i loro amici è tempo di scoprire nuovi interessi che li coinvolgeranno in una delle forme artistiche più amate di tutti i tempi.

Nella storia "In punta di piedi", sceneggiata da Gaja Arrighini e con i disegni di Marco Mazzarello, farà capolino anche Bolle Duck – omaggio di Topolino a Roberto Bolle – un maestro davvero speciale che aiuterà i ragazzi a conoscere meglio quest’affascinante disciplina. "In punta di piedi" è una delle storie contenute sul numero 3470, disponibile in edicola, fumetteria e su panini.it da mercoledì 25 maggio.

Perché i ragazzi di Area 15 si imbattono nella danza? Questa volta sarà Mooz a essere (letteralmente) tirato… in ballo. I suoi amici infatti arriveranno nella scuola di ballo che frequenta e inizieranno a familiarizzare con il mondo della danza. Accolti dal maestro Bolle Duck, tra un pas de bourrèe e una mezza punta scopriranno una nuova avvincente passione…

A corredo di "In punta di piedi", un’intervista speciale con l’étoile Roberto Bolle, che afferma: «È un piacere per me tornare nelle pagine di Topolino! Devo dire che annovero la mia “paperizzazione” tra gli onori più grandi che ho ricevuto e trovarmi ancora una volta con il becco ad affrontare una nuova avventura è una gioia incredibile».