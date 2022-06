Sette parchi di divertimento per la vostra estate

Il parco divertimenti più grande d’Italia celebra quest’anno i 30 anni di attività. Per festeggiare la ricorrenza, Peter Pan e Capitan Uncino si sfideranno ogni sera, dopo il tramonto in una spettacolare sfida tra muri d’acqua e water flyboard. A proposito, da quest’anno arriva anche il biglietto serale, per entrare dopo le 17:00 con biglietti che partono da soli 18 euro.

Mirabilianda è già aperta,mentre il 18 giugno riaprirà anche Mirabeach, il parco acquatico dalla spiaggia “caraibica” sulla riviera romagnola. Parlando di attrazioni, segnaliamo il Katun – che si aggiudica il primato per il più lungo inverted coaster di tutta Europa; il Divertical, il più alto water coaster del mondo e iSpeed, il più veloce launch coaster d’Italia. Novità 2022 è il mondo Nickelodeon: i più piccoli potranno incontrare SpongeBob, i Paw Patrol e Dora l’esploratrice. C’è anche l’area Laguna del Sol, per chi cerca il relax e non gli ottovolanti.

Se passate per Mirabilandia, una visita al Ducati World è d’obbligo: 35.000 metri quadri dedicati al divertimento su due ruote, per tutta la famiglia: imperdibile la Desmo Race, un ottovolante da cavalcare su due “moto” che sfrecciano una a fianco dell’altra, e di cui potrete controllare velocità e frenata per vedere chi è il più veloce!

Tutte le informazioni sul sito di Mirabilandia

Qua invece tutte le informazioni su MiraBeach