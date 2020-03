Solidarietà digitale in tutta Italia: quali sono i servizi gratuiti

11 Marzo 2020 | 15:49 di Redazione Sorrisi

L’iniziativa era partita già per le zone rosse di Codogno e dei paesi del lodigiano, i prima a esser blindati causa Coronavirus. Molte aziende avevano aderito al progetto della “Solidarietà sociale” lanciato dal Ministero per l’innovazione tecnologica e digitale, per aiutare persone, professionisti e aziende delle zone in quarantena.

Con il nuovo decreto del 9 marzo che ha esteso le misure preventive a tutta Italia è stata ridefinita l’offerta di servizi gratuiti per cittadini e aziende. L’obiettivo è quello di sfruttare il digitale per migliorare la “qualità della vita nonostante le limitazioni”. Dalla connessione rapida e gratuita a piattaforme di smart working avanzate, la possibilità di leggere gratuitamente un giornale, piattaforme di e-learning per portare avanti i percorsi scolastici, ma anche l’accesso a servizi specialistici servizi pubblici o specialistici e un aiuto a svolgere a distanza le attività quotidiane.

Infinity (la piattaforma di streaming di Medaset) mette a disposizione due mesi gratuiti, a un mese di Giga illimitati per gli studenti offerti da Vodafone alla piattaforma TIM WeSchool. Piattaforme per lo smart working, seminari di formazione online, ripetizioni e corsi online, e-book gratuiti e consulenze con esperti IT: l’offerta si fa sempre più ampia.



Per maggiori informazioni, visitare la pagina del governo dedicata alla Solidarietà digitale.