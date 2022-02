Sorrisi 70: si vince un premio ogni settimana

Per festeggiare il nostro compleanno parte un altro grande concorso che vi regalerà meravigliose sorprese Redazione Sorrisi







Siete pronti per un’altra strepitosa sorpresa? In 70 anni di “onorato servizio”, Sorrisi ha portato nelle vostre case il mondo dello spettacolo: musica, teatro, eventi… Bene, per il nostro 70° compleanno, abbiamo pensato di portare ogni settimana alcuni di voi, cari lettori, ad assistere agli show più belli, attesi e popolari.

Qualche esempio? Si comincia con il musical “Casanova opera pop” (vedi sotto). Si prosegue poi con gli spettacoli di Geronimo Stilton, Roberto Bolle, Alessandro Siani, Luca Argentero. E ancora, con i concerti di Gianna Nannini, Marco Mengoni e Vasco Rossi, fino all’Eurovision di Torino. Per vincere i biglietti, ecco cosa dovete fare.

Per prima cosa dall’8 febbraio registratevi sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com. Basta farlo una volta sola! In seguito potrete partecipare a tutti i concorsi settimanali presenti sul sito effettuando solo il login! Per registrarvi, dovete compilare l’apposito modulo indicando i dati personali e mettere una password.

Divertitevi con noi! Provate ogni settimana a essere uno dei vincitori dei biglietti per i vostri spettacoli preferiti! Per scoprire se avete vinto giocate con noi al memory, al quiz, alla roulette o alla slot machine, oppure cliccate il bottone che trovate nella pagina di gioco e tentate la fortuna! Scoprite subito se siete uno dei vincitori che potrà assistere agli spettacoli più esclusivi dell’anno! Se avete vinto, spedite entro 24 ore una mail a sorrisi70@concretaconcorsi.it indicando nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi”, il nome dell’evento o spettacolo e allegando copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà. Tutte le info su sorrisi70.sorrisi.com.

Si comicia con "Casanova opera pop", un musical ideato e realizzato da Red Canzian

Questa settimana diamo la possibilità a tre lettori di Sorrisi di vincere due biglietti ciascuno per assistere sabato 19 febbraio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, all’attesissimo musical di Red Canzian “Casanova opera pop”: «Uno spettacolo» racconta Red «che non esito a definire maestoso, una produzione tutta italiana alla quale negli ultimi 20 mesi ha lavorato a pieno regime e con un entusiasmo commovente un team di oltre 50 persone, eccellenze e professionalità altrimenti costrette, come tanti del nostro settore, a un riposo forzato e doloroso» conclude l’ex bassista e voce dei Pooh.

“Casanova opera pop” è tratto dal best seller di Matteo Strukul, “Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti” (Mondadori), romanzo di ambientazione storica uscito nel 2018 e tradotto in oltre dieci lingue, che ha acceso la scintilla e ispirato Red a comporre oltre due ore di musica per 35 brani inediti, 29 dei quali cantati e sei musicali. Nella parte di Giacomo Casanova, in un’età intorno ai 35 anni, al rientro dall’esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero, c’è Gian Marco Schiaretti, talento di livello internazionale. Accanto a lui, nella parte di Francesca Erizzo, la giovane donna destinata a conquistare il suo cuore, troviamo Angelica Cinquantini, volto della fiction italiana. Oltre agli attori-cantanti, il cast si completa con dieci ballerini acrobati. La regia è di Emanuele Gamba, mentre le coreografie sono di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino.