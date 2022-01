Sorrisi compie 70 anni: lo spettacolo sta per cominciare

Abbiamo preparato per voi uno straordinario calendario di iniziative e sorprese. Siete pronti? Redazione Sorrisi







Carissimi lettori di Sorrisi, tenetevi pronti! Quello che è appena iniziato è un anno molto speciale per noi. Sorrisi compie infatti 70 anni. Ed è un traguardo che vogliamo festeggiare assieme a voi. Come? Intanto guardate il logo qui sopra. Bello, vero? Ecco, nei prossimi mesi lo vedrete molto spesso. Servirà a segnalare tutte le iniziative legate a questa ricorrenza: sul giornale, sui social, sul sito. Quindi tenetelo d’occhio. Perché stiamo per travolgervi con un sacco di sorprese e iniziative in cui i protagonisti sarete voi. Nei prossimi numeri vi racconteremo meglio cosa abbiamo in programma. Perché è vero che siamo diventati grandi, ma abbiamo una gran voglia di guardare al futuro e di… sorridere.

Tv, musica, cinema

Abbiamo già pronte tante occasioni per incontrarci con voi. Ma soprattutto per farvi vivere delle esperienze uniche, accompagnandovi in luoghi dove solo Sorrisi vi può portare. E facendovi conoscere i protagonisti della televisione, della musica, del cinema e del teatro. Vi daremo l’opportunità di festeggiare con noi ogni settimana.

Guardiamo al futuro con il sorriso e tanto entusiasmo

Perché noi vogliamo essere sempre al vostro fianco, anzi ancora di più in un anno tanto importante. Vogliamo guardare avanti, forti (e orgogliosi) del nostro passato. Ma noi che abbiamo raccontato e continuiamo a raccontare le vostre (e le nostre) passioni, non ci fermiamo a guardare indietro, anzi: continueremo sempre più e sempre meglio a farvi sentire parte di una grande famiglia. Lo faremo con il sorriso, l’ottimismo e l’entusiasmo di chi ha un’anima “grande”, ma il cuore di un bambino. Proprio come Sorrisi. Quindi non perdetevi i prossimi numeri: tanti auguri a voi (e a noi!).