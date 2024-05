Taag! lancia “The Roulette Talk”, il primo podcast game scritto e condotto da Elen Ellis

Un vero e proprio game all’interno di un podcast. Conduttrice e intervistato non conoscono il tema della puntata finché non verrà girata la roulette Redazione Sorrisi







Beatrice Valli è il primo ospite di "The Roulette Talk", il primo “Gamecast” italiano ideato da Elen Ellis, talent e creator digitale di Taag!, la talent agency di Mondadori Media, e distribuito da Warner Music.

In "The Roulette Talk" - un vero e proprio game all’interno di un podcast - conduttrice e intervistato non conoscono il tema della puntata finché non verrà girata la roulette.

Il podcast ha come parole d’ordine: divertimento, irriverenza e intelligenza. Otto i possibili temi sorteggiati dalla roulette - clichè e società, il lato oscuro della fama, corpo e autostima, i segreti del successo, presente passato e futuro, amore e sesso, sincerità e un tema a sorpresa - tutti affrontati dalla conduttrice attraverso domande pungenti, provocatorie e incisive.

«In "The Roulette Talk" si vince solo se si è sinceri», ha dichiarato Elen Ellis. «Gamecast mi è sembrato il nome più adatto per descrivere un contenuto come questo: un podcast nuovo, un gioco, una sfida con gli altri e con se stessi, per capire fino a che punto ci concediamo di essere sinceri e fino a che punto lo concediamo agli altri».

Nel caso l’ospite non volesse rispondere a una domanda potrà giocarsi una carta “Jolly”, ma con una condizione: svolgere una penitenza estratta a sorte, come da filosofia del gamecast.

Nella prima puntata, disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme di streaming (https://wmipodcast.lnk.to/theroulettetalk) da giovedì 30 maggio, Elen Ellis e Beatrice Valli, imprenditrice e influencer da più di 3 milioni di follower, si confronteranno su tematiche importanti come le insicurezze (anche quelle degli altri), l’accettazione del proprio corpo dopo le gravidanze, l’invidia sociale e tanto altro.

"The Roulette Talk" uscirà ogni giovedì con nuove puntate. Prossimi ospiti: Valentina Ferragni, Giulia de Lellis, Nilufar Addati, Edoardo Tavassi e Sasy Cacciatore.