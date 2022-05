Tanti artisti hanno un cuore grande

Le opere di noti personaggi all’asta per sostenere la Fondazione Paideia Redazione Sorrisi







Il 7 giugno vanno all’asta a Milano 26 opere per sostenere la Fondazione Paideia che aiuta bambini con disabilità e le loro famiglie. L’asta s’intitola “Artisti si nasce (e io modestamente lo nacqui)” ed è stata ideata da Elisabetta Oropallo che ha passato gli ultimi anni a raccogliere opere realizzate (e donate) da musicisti, attori, cantanti, conduttori. Tra le chicche ci sono le opere di vip, tra le quali quella di Virginia Raffaele che vedete qui sopra. Base d’asta, stabilita da Christie’s, 500 euro per tutti. A presentare l’evento, Rudy Zerbi. Per partecipare e vedere il catalogo completo delle opere, fondazionepaideia.it.