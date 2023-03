Al Teatro Sistina torna il sogno di “Billy Elliot”

Dal 13 aprile la nuova edizione con Giulio Scarpati e Rossella Brescia, un cast di oltre 30 artisti e l’orchestra dal vivo Redazione Sorrisi







«Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno di ballare!»: torna sul palcoscenico del Teatro Sistina il sogno di “Billy Elliot il Musical”, lo spettacolo firmato Massimo Romeo Piparo divenuto ormai uno dei 'classici' della commedia musicale. Appuntamento il 13 aprile con la nuova edizione di questo titolo amatissimo, che racconta la vicenda appassionante di Billy, il ragazzino pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: quello di diventare un ballerino professionista.

Lo spettacolo sarà interpretato, tra gli altri, da Giulio Scarpati, nei panni di Jackie Elliot, il padre di Billy, che non accetta l'amore del figlio per la danza e vorrebbe vederlo pugile, e da Rossella Brescia in quelli di Mrs. Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy. Insieme a loro, con l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, un cast di oltre 30 artisti. Dopo il Teatro Sistina, dove rimarrà in scena fino al prossimo 30 aprile, lo spettacolo toccherà alcune città italiane, prima del tour in programma nella prossima stagione teatrale.

Basato sull'omonimo film di Stephen Daldry, e con le musiche di Elton John, "Billy Elliot" è un Musical che celebra la danza e arriva dritto al cuore del pubblico di ogni età: la storia di Billy, infatti, svela in un modo semplice ma profondo la forza delle emozioni, il valore dell'amicizia - potente antidoto anche contro ogni discriminazione sessuale - e l'importanza della tenacia per tutti coloro che hanno dei sogni e hanno l'ambizione di realizzarli.

Tra i gioielli della "collezione" della PeepArrow Entertainment, questo spettacolo dal respiro internazionale ha nutrito desideri e speranze di intere generazioni di talenti: ambientata nella bigotta e austera Inghilterra della Thatcher, tra miniere che chiudono e lavoratori in rivolta, l'avventura di Billy è quella di un ragazzino che non ha paura di essere ciò che è e che mette in gioco tutto sé stesso pur di riuscire a ballare. I primi problemi Billy dovrà affrontarli già in famiglia: il ragazzo, infatti, si trova di fronte all'ottusità del padre e del fratello che non accettano la sua passione e vorrebbero che diventasse un pugile.

BILLY ELLIOT IL MUSICAL

Musiche di Elton John, testi e libretto di Lee Hall, tratto dal film di Stephen Daldry, regia di Massimo Romeo Piparo