Alessandro Cattelan inscena il suo funerale a teatro con “Salutava sempre”

Mancava solo il teatro e così a novembre il conduttore comincia il tour "Salutava sempre" Cecilia Uzzo







È inarrestabile Alessandro Cattelan: debutta a teatro con uno show che, di fatto, inscena il suo funerale. Il titolo dello spettacolo è "Salutava sempre", che non per niente è una delle formule che rimandano immediatamente ai commiati funebri. Dopo il programma su Rai 1 "Da grande" e (a breve) la conduzione dell’Eurovision Song Contest accanto a Laura Pausini e Mika, Cattelan è pronto per la sua nuova avventura, che lo vede mattatore assoluto di un one man show prodotto da Live Nation, in partenza a novembre da Alessandria.

Il tour, che proseguirà in altre città del Nord Italia, sarà l’occasione – unica, in un certo senso – di assistere al funerale di Alessandro Cattelan che, con il suo piglio ironico, racconterà il mondo da una prospettiva particolare, quella di chi non ne fa più parte. L’umorismo sui funerali e le lapidi (il detto "bugiardo come una lapide" è di uso comune) è il contesto migliore per lo spettacolo di Alessandro Cattelan, che mescola momenti di stand up comedy, canzoni, gag e interazioni con il pubblico, intrattenimento. Una festa dissacrante per chiedersi insieme "cosa succede dopo?" e anche "cosa fare prima?" (della morte, ndr). Le riflessioni esistenziali non sono certo una novità per Cattelan, che a marzo ha debuttato sulla piattaforma streaming Netflix con il docu-show sulla felicità "Alessandro Cattelan – Una semplice domanda".

Le date

Dopo la data zero (il 26 novembre ad Alessandria) il tour di "Salutava sempre" proseguirà il 29 novembre a Milano, a Torino (2 dicembre), a Roma (4 dicembre), a Napoli (7 dicembre), a Firenze (8 dicembre), a Padova (10 dicembre) e si chiude a Bologna (11 dicembre).

I biglietti

I biglietti per le date saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11:00 di venerdì 6 maggio 2022. Per accedere alla prevendita anticipata basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it .

La vendita generale dei biglietti partirà dalle 12:00 di lunedì 9 maggio 2022 su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.