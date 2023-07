Alessandro Cattelan, la spettacolare fine del suo tour teatrale

Il 1 novembre a Mantova "Salutava per sempre", il gran finale del suo one man show Alessandro Cattelan Credit: © PIgi Cipelli Redazione Sorrisi







Dopo 22 repliche sold out in tutta Italia, è arrivato il momento di chiudere il tour teatrale di Alessandro Cattelan. Il suo one man show dà l’ultimo saluto al pubblico con un appuntamento speciale: “Salutava PER sempre - Il gran finale”, il prossimo 1 novembre nel Pala Unical di Mantova.

Una serata in cui per l’ultima volta Cattelan invita gli spettatori al suo funerale, tra stand up comedy, canzoni e momenti di malinconia, per raccontare con leggerezza le piccole manie della vita, ma anche le nostre ipotesi su quello che ci sarà dopo. Il protagonista prova a raccontare il mondo dal punto di vista di chi non ne fa più parte e, dal lato della morte, si è guadagnato un privilegio che ai vivi è raramente concesso: la totale sincerità.

Una produzione Live Nation, la vendita dei biglietti è aperta dalle 16.00 del 24 luglio su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.