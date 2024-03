Alfonso Signorini firma “La Bohème” all’Arena di Verona

L'opera perfetta, con il nuovo allestimento, andrà in scena il 19 e il 27 luglio Antonella Silvestri







Dopo tredici anni di assenza, "La Bohème" torna all’Arena di Verona, con un nuovo allestimento, come iniziativa speciale del Festival 2024 in occasione del centenario della morte del suo autore Giacomo Puccini. La regia dell’“opera perfetta”, in programma il 19 e il 27 luglio, è affidata ad Alfonso Signorini, giornalista e scrittore, appassionato di opera e divulgatore di arte e musica mentre la scenografia è a cura di Guillermo Nova. «Entro sul palco dell'Arena in punta di piedi. Puccini è stato un precursore delle avanguardie musicali. Lui stesso dà già precise indicazioni di regia che ritengo vadano rispettate» ha dichiarato Signorini alla presentazione milanese del progetto avvenuta nella Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense, Pinacoteca di Brera. «Abbiamo immaginato un impianto scenico trasparente che consentirà allo spettatore di avere più campi visivi contemporaneamente, permettendo anche alle parti tradizionalmente nascoste di svolgersi sul palco» ha sottolineato il giornalista.

Un esempio emblematico di questa nuova visione è la rappresentazione della camera di Mimì, descritta come quella di "una giovane spensierata e non certo angelicata, così simile a tante ragazze di oggi". Questa scelta non solo aggiunge un tocco di realismo alla storia, ma permette anche al pubblico di comprendere meglio la psicologia dei personaggi e la complessità delle loro relazioni. Inoltre, nel secondo atto, il Café Momus diventa il fulcro delle celebrazioni natalizie, mentre Musetta si dedica agli acquisti nei dintorni, offrendo uno spaccato vivido e vibrante della vita parigina dell’epoca.

Cecilia Gasdia, Sovrintendente di Fondazione Arena, è entusiasta: «Siamo lieti di riportare La Bohème in Arena non solo per la felice ricorrenza del centenario pucciniano, ma perché è uno dei titoli dei più belli di sempre e merita di arrivare a tutti. Un’opera che conosco bene e che mi è particolarmente cara, come interprete prima che come Sovrintendente. Qui Puccini ha davvero infuso tutto il suo cuore, oltre alla sua arte, e si sente quanto quest’opera sappia di amicizia, amore, sorrisi, divertimento, scoperte e dolori, in una parola: di verità. E mostrarla in tutte le sue sfaccettature è l’intento del nuovo allestimento, affidato peraltro ad un cast di artisti eccezionali».

Ciò che rende questa visione così rivoluzionaria è il suo approccio al di là dei confini tradizionali dell'opera. Signorini intende infatti ampliare lo sguardo degli spettatori, consentendo loro di esplorare l'opera come farebbero di fronte allo schermo di un cinema o di una televisione. Questa prospettiva più ampia non solo arricchisce l'esperienza visiva, ma offre anche una nuova chiave interpretativa per comprendere l'attualità e la rilevanza dei temi trattati nell’opera.

L'evento promette di essere un'esperienza straordinaria, grazie anche al talento eccezionale del cast, composto da stelle dell'opera e giovani talenti emergenti. L'Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro, preparato da Roberto Gabbiani, saranno diretti dal maestro Daniel Oren.

Il tenore Vittorio Grigolo, noto per la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica, vestirà i panni del poeta Rodolfo, mentre il baritono Luca Micheletti darà vita all'amico pittore Marcello. Accanto a loro, Juliana Grigoryan interpreterà il ruolo di Mimì, incarnando con grazia e intensità il cuore dell'opera, mentre Eleonora Bellocci darà vita a Musetta con la sua voce e il suo carisma unici.

Il cast è completato da talenti come Alexander Vinogradov nel ruolo del filosofo Colline, Fabio Previati nei panni del musicista Schaunard, Nicolò Ceriani come Benoit, Salvatore Salvaggio come Alcindoro e Riccardo Rados come Parpignol. Da non dimenticare i giovanissimi del Coro di voci bianche A.LI.VE., diretto da Paolo Facincani, che aggiungeranno un tocco di freschezza e vitalità alle esecuzioni.

I biglietti sono già in vendita per queste e per tutte le date dell’Arena di Verona Opera Festival 2024.