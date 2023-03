Ballate con Roberto Bolle

Sorrisi regala due borse di studio per futuri danzatori Redazione Sorrisi







Imparare a danzare direttamente con Roberto Bolle, mitica étoile del Teatro alla Scala di Milano, non è più solo un sogno. Anzi. Lui ha fondato "OnDance" (produzione di Artedanza Srl), una manifestazione-evento che trasforma la città di Milano, ogni anno, in un palco dove a suon di musica ballano artisti diversi, esperti di tango, swing, classica o jazz.

E oggi anche Sorrisi è parte di questa grande festa. Perché permette di vincere due borse di studio per giovani ballerini che si distingueranno per bravura e pratica. Come partecipare? Entro il 31 maggio ci si può candidare iscrivendosi alla pagina Ondance.it/workshop23.

Si deve raccontare la propria vita e specificare la tecnica di danza acquisita, tra classica e contemporanea, condividendo tre brevi video. Tra i candidati “in gara”, verranno selezionati da una giuria d’eccezione 30 ragazzi che parteciperanno al workshop di OnDance tenuto gratuitamente da grandi maestri che si svolgerà a Milano dal 4 al 10 settembre. Infine, tra questi allievi verranno scelti due super talenti che riceveranno due borse di studio per specializzarsi nella danza e coltivare così il proprio sogno. E potremmo incontrare i “Roberto Bolle” del futuro!