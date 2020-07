Banksy e Monet: agli Arcimboldi l’arte dà spettacolo

Foto: Banksy, Girl with balloon

30 Luglio 2020 | 09:01 di Alberto Rivaroli

Gli Arcimboldi riaprono i battenti, ma la musica non c’entra. Per applaudire un concerto, un’opera, un balletto bisogna aspettare ancora qualche mese. Però la notizia è ugualmente di quelle che fanno bene al cuore: dal primo agosto, e fino al 13 dicembre, il teatro ospita infatti due mostre di alto livello, capaci di suscitare emozioni degne di una rockstar o un tenore di fama mondiale.

Si tratta di Unknown-Street Art Exhibition, che raccoglie oltre cento opere di alcuni celeberrimi artisti di strada, e di Claude Monet-The immersive experience, dedicata al maestro dell’impressionismo.

Due eventi presentati da Show Bees e Next Exhibition, che promettono di lasciare il segno. Il primo, ospitato nel foyer del teatro, raccoglie il meglio della produzione di Banksy (dall’ormai famosissima Girl with balloon a Rage-Flower Thrower), ormai un’icona del genere, e opere di altri specialisti come Blu, Phase 2, Robert Del Naja, Serena Maisto e il milanese Kayone.

Il vaggio nella pittura di Monet apre invece ai visitatori l’opportunità finora impensabile di salire sul palco degli Arcimboldi. Qui, con l’ausilio delle più moderne e raffinate tecnologie, in un percorso di un’ora si può entrare letteralmente nelle opere dell’artista, scoprendone suggestioni e segreti. Il risultato è un’esperienza che ha già stregato 100mila persone a Madrid e 85mila a Bruxelles. Ora tocca a Milano: l’arte dà spettacolo, siete pronti?

UNKNOWN- STREET ART EXHIBITION

CLAUDE MONET: THE IMMERSIVE EXPERIENCE

DAL 1° AGOSTO AL 13 DICEMBRE

Martedì-venerdì 10-19

Sabato e domenica 10-20

Info sulle mostre info@nextexhibition.it

Biglietti www.ticketone.it