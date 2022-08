Così si mette in scena il “Nabucco” all’Arena di Verona

Sorrisi è stato alla preparazione dell’opera lirica che vedrete su Rai3 giovedì 4 agosto Barbara Mosconi







Avviene tutto in meno di due ore. Alle 7 di sera cominciano ad arrivare gli artisti, le comparse, il pubblico alla spicciolata, i fiori per il soprano, la polacca Ewa Plonka. Dietro e sotto gli spalti dell’Arena c’è un piccolo mondo operoso: centinaia di persone si muovono dall’alba al tramonto, e poi di nuovo dalla notte all’alba, per montare e smontare, allestire e ripulire, cucire, pettinare, truccare, vestire, calzare altrettanti artisti, comparse, coristi e musicisti.

Ogni estate i lavoratori della Fondazione Arena di Verona sono oltre mille. In questi mesi il 99° Opera Festival ha in cartellone tre titoli di Giuseppe Verdi: noi siamo venuti per la messa in scena del “Nabucco”. Il responsabile di sala e del retropalco passa correndo, è lui che risolve i problemi: «Speriamo non ce ne siano!». Una comparsa confida: «Se lavori in tutte le opere della stagione si guadagna bene». Il maestro Daniel Oren esce dal camerino, un assistente gli augura in bocca al lupo, lui risponde con uno scongiuro e intanto giungono limpidi i vocalizzi di riscaldamento.

Dietro le quinte del Nabucco Quello che si vede... Lo spettacolo si apre con una ricostruzione del Teatro alla Scala di Milano. Il regista Arnaud Bernard ha collocato la vicenda nel Risorgimento, epoca in cui Giuseppe Verdi compose l’opera, mentre i fatti narrati sono relativi al 600 a.C., quando visse Nabucodonosor (ovvero “Nabucco”), re di Babilonia. ...e quello che accade poco prima Nell’intervallo le squadre di attrezzisti si affrettano a montare la scenografia che, ruotando, apparirà nell’atto successivo. A fine serata la squadra notturna smonta tutto e installa le scenografie dello spettacolo previsto l’indomani (non c’è mai la stessa opera per due giorni di fila). Il “Nabucco” fu rappresentato per la prima volta all’Arena nel 1938. Da allora è stato eseguito oltre 200 volte. Qui, Nabucco è il baritono Roman Burdenko. La convocazione del cast è alle 8 di sera, ma per chi richiede un trucco più accurato anche due ore prima. Ci sono da preparare 350 persone fra coro, comparse e artisti. Ben 22 sarte adattano e cuciono i costumi per tutta la stagione. I personaggi principali hanno due o tre abiti diversi. Nella terza parte del “Nabucco” il direttore d’orchestra Daniel Oren dirige il famosissimo coro “Va, pensiero” che nella Milano risorgimentale si colora di bandiere tricolori contro gli austriaci. L’allestimento è sontuoso, con cavalli e carrozze. Molte delle comparse che vedete qui interpreteranno altri personaggi in un’altra opera nei giorni successivi. Il baritono Nicolò Ceriani è il Gran Sacerdote di Belo: «Mi esalto a cantare qui: in Arena le nostre voci si sentono benissimo, abbiamo un ottimo ritorno e questo gratifica molto».

Non è ancora buio quando si odono le prime note. Sono le 9. Il pubblico applaude. Ecco la scena: comincia ad alzarsi il vento che agita senza sosta le bandiere asburgiche sorrette dalle comparse vestite da soldatini dritte sulle gradinate. Dopo tre ore e mezzo di musiche, cori, duetti compariranno le bandiere italiane e le scritte: “Viva Verdi!”. A quel punto saranno passati più e più volte durante gli intervalli gli inservienti a vendere cibarie. Il pubblico, contento, applaude il finale. Poi tutti fuori: si smonta. Domani c’è un altro spettacolo.

L'opera lirica di Verdi in breve

Il “Nabucco” è in quattro atti e inizia al tempio ebreo di Gerusalemme assediato da Nabucodonosor, re di Babilonia. Fenena, sua figlia, è presa in ostaggio dagli ebrei capeggiati dal profeta Zaccaria. All’inizio del secondo atto viene liberata, diventa sovrana e confessa di essere ebrea ma nessuno dei “suoi” lo sa: si scatena così l’ira di Abigaille (altra figlia del sovrano). Un fulmine colpisce Nabucco, che dà segni di follia. Abigaille prende il potere: fa rinchiudere il vecchio padre e vuole mettere a morte la sorella Fenena. Gli ebrei (terzo atto) condannati cantano “Va, pensiero, sull’ali dorate” ricordando la patria. Nabucco rinsavisce e decide di riprendersi il trono, liberando gli ebrei, tra cui la figlia Fenena, e proclamando la libertà di culto. Abigaille muore avvelenandosi. Per info e biglietti: arena.it.