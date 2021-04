Hanno annunciato il progetto che li vedrà protagonisti: lo spettacolo teatrale “Che coppia noi tre - The show” Redazione Sorrisi







Impegnato in queste settimane come giudice di “Amici”, Stefano De Martino sta già pensando ai prossimi impegni. Nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha annunciato il progetto che lo vedrà protagonista in estate. È lo spettacolo teatrale “Che coppia noi tre - The show” in cui sarà affiancato da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.