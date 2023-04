E ora Alessandro Cattelan si esibisce nei teatri d’Italia

Conclusa la stagione su Rai2 il conduttore porta in tour lo spettacolo “Salutava sempre”, che comincia... col suo funerale! Paolo Fiorelli







Ha fatto lo scrittore, il calciatore, l’attore, il conduttore in radio e tv. Poteva mancare il teatro? Siamo andati a vedere “Salutava sempre”, lo spettacolo di Alessandro Cattelan, per scoprire che è anche pieno di idee televisive rivoluzionarie. Eppure, si lamenta lui, nessuno vuol produrgli il programma dove gli spettatori decidono col televoto a chi assegnare i figli di una coppia neodivorziata! E anche il quiz “È morto o non lavora da tanto?” incontra inspiegabili resistenze... «Ormai ci chiedono un’opinione su tutto, e io scherzo su questa mania» racconta.

Cattelan, ci spiega questo titolo, “Salutava sempre”?

«È la frase che si dice quando qualcuno passa a miglior vita. Infatti lo spunto di partenza è... il mio funerale. Il fatto è che appena muori tutti ti vogliono bene, anche quelli che prima ti odiavano, e questo mi affascina».

Nello spettacolo diventa anche un po’ filosofo...

«Parlo delle piccole gioie della vita, che poi sono le più grandi. Abbracciare i tuoi bambini tutti i giorni: vi sembra una cosa da poco? Quando poi finiscono, allora ci mancano, un po’ come dicevo delle persone: non sarebbe meglio apprezzarle quando sono ancora vive?».

Nello show coinvolge anche persone del pubblico e ospiti “virtuali” come Francesca Michielin.

«Quella è la mia “comfort zone”: il teatro un po’ mi intimoriva e così ho inserito cose che so che mi vengono bene. È buffo, perché spesso gli artisti si affidano al copione e hanno paura di improvvisare. A me succede il contrario».

E ora che va in tour come farà con “Catteland”, la sua trasmissione su Radio Deejay? La sospende?

«Mai! Mi attrezzerò per mettermi in viaggio dopo ogni diretta, o per farla a distanza. Sarà uno sbattimento ma alla radio non rinuncio».

Intanto si è appena conclusa la seconda stagione di “Stasera c’è Cattelan”. Tra tanti ospiti chi l’ha stupita di più?

«Devo dire che Filippo Tortu mi ha sorpreso. Perché da noi non basta sedersi, salutare e rispondere alle domande, bisogna inventarsi un’esibizione. E nella storia dello show resterà la sua gara di velocità vinta contro... un vagone del metrò!».