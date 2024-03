Frank Matano presenta “Oversympathy”: l’open mic per scoprire nuovi comici tra persone comuni

Il 6 maggio a Roma parte il suo nuovo show di intrattenimento aperto a tutti. È caccia al talento comico... Frank Matano Credit: © Lucia Iuorio Antonella Silvestri







La comicità è un'arte che non conosce limiti né confini. E adesso, grazie a Frank Matano, il palcoscenico si apre a tutti coloro che vogliono mettere alla prova il loro talento comico. Arriva "Oversympathy", uno spettacolo di intrattenimento innovativo e coinvolgente che promette di far ridere a crepapelle.

Ecco l’idea: un open mic, un microfono aperto per chiunque pensi di essere divertente, un'opportunità unica di mettersi alla prova di fronte a un pubblico dal vivo. Questo format originale, prodotto da Vivo Concerti e Newco Management, è ideato e presentato da Frank Matano, che nel mese di maggio girerà i club di Roma, Milano e Torino per scovare le persone più simpatiche d'Italia.

Ma come funziona? Chiunque voglia partecipare puo’ registrarsi sul sito ufficiale e avere la possibilità di salire sul palco e fare ridere il pubblico. La missione per tutti i performer sarà quella di non risultare "oversympathy", evitando di "strafare" durante il loro show comico ed essere così eliminati.

Ogni spettacolo vedrà almeno sette performer estratti casualmente tra quelli che si sono registrati. A disposizione solo 90 secondi per cercare di far ridere il pubblico con la massima libertà nella scelta degli argomenti. Frank Matano sarà affiancato da due ospiti diversi per ogni serata. Sarà loro compito valutare le esibizioni e decidere a quali aspiranti comici assegnare le tre sedie presenti sul palco. I selezionati dovranno poi sfidare, di volta in volta, il campione in carica e cercare di difendere il loro titolo per non essere eliminati.

Le nove serate di "Oversympathy" saranno registrate e rese disponibili successivamente sul canale YouTube di Frank Matano che sarà anche fra i protagonisti, come cohost con Fedez e Lillo Petrolo (in veste di coach), della quarta stagione di “Lol - Chi ride è fuori”.

Frank, con "Oversympathy" dai l'opportunità alle persone comuni di mettersi in gioco sul palco. Cosa ti ha spinto a creare uno spettacolo basato sull'open mic e quali aspettative hai?

«Partiamo dall’esigenza di rifondare l’arruolamento di nuovi comici partendo dal basso, perché la tv e le piattaforme, per via della crisi economica, più difficilmente investono in nuovi volti. “Oversympathy” nasce in risposta a questo. Ho pensato: "Qual è lo spettacolo più bello che abbiamo in Italia?" Secondo me, è la serie A, cioè la partita della domenica, paghi il biglietto e godrai dell'esperienza dal vivo. L'ambizione sarebbe quella di dare quel senso di imprevedibilità allo spettacolo. Chi sale sul palco molto probabilmente non farà ridere, proprio come quando vai allo stadio una domenica, speri di vedere una bella partita e finisce 0-0».

L'open mic è una tradizione molto radicata nei club comici americani. Quali sono le principali differenze tra la cultura comica italiana e quella americana e come pensi che l'open mic possa influenzare la scena comica italiana?

«L'open mic in Italia c’è, ma solo nelle grandi città. È un movimento underground che esiste già a Palermo, Napoli, Roma, Milano e Torino, poi anche in altri piccoli centri, ma di base è una “modalità” a cui gli italiani non sono abituati. Non penso che sia ancora scattata la molla che ti fa pensare che il venerdì o il sabato puoi andare a vedere dei comici in un piccolo club. Il pubblico italiano è abbastanza diffidente nei confronti di un comico soprattutto se non è affermato. In America è radicato invece l’open mic. Il mio intento è di promuovere questo tipo di spettacolo».

Chiunque può iscriversi a "Oversympathy" con soli 90 secondi di materiale comico. Pensi che questa opportunità possa incoraggiare persone che magari non hanno mai provato a calcare il palcoscenico?

«Mi rendo conto che sia poco tempo, ma è abbastanza per dare l'opportunità a più persone possibili di esibirsi. È abbastanza per capire se ce l'hai o non ce l'hai».

Quali sono i criteri per valutare le performance e cosa pensi che renda un comico davvero brillante sul palco?

«Il più semplice: se sei sincero. Si riconosce facilmente se c'è qualcosa di verosimile a un fatto in cui credi e poi se sei spiritoso fai automaticamente molto più ridere. Dico sempre che gli esseri più divertenti sono gli animali, perché sono continuamente estemporanei e spontanei. Noi che li guardiamo, siamo convinti che loro stiano agendo senza preoccuparsi del giudizio degli altri, questo è divertente, no?».

Come i bambini?

«Anche e soprattutto loro perché i piccoli sono spontanei, naturali».

Qual è l’errore da evitare subito?

«Di non salire sul palco senza prepararsi niente e pensare di fare ridere comunque, perché i tuoi amici ti hanno detto che sei simpatico. Si chiama “Oversymphaty”, perché c'è un tasto che blocca questo tipo di performance».

Sarai accompagnato sul palco da due ospiti, diversi per ogni serata. Chi sono?

«I due ospiti sono lì per fare battute, divertirsi, guardare, se vogliono dare un giudizio possono esprimerlo ma non sono obbligati. Vengono in amicizia e, per motivi promozionali, sarebbe anche vantaggioso per me spendere i loro nomi, ma dal momento che la loro partecipazione è gratuita, non lo farò».

In un mondo in cui spesso siamo sommersi da notizie e situazioni negative, quanto credi che la comicità e lo spettacolo dal vivo siano importanti per portare gioia e leggerezza nella vita delle persone?

«La leggerezza la trovi troppo facilmente, io quando scrollo su TikTok mi ammazzo di risate, non c'è competizione per nessuno ovviamente, però penso che il vero divertimento sia nel cercare di essere onesti, quindi penso che quando ti liberi di cose che non riesci a dire è il modo migliore per alleggerirsi…».

Sarai fra i protagonisti della quarta stagione di “Lol: Chi ride è fuori”. Che edizione vedremo?

«Potrebbe essere l'edizione più forte mai fatta. Lo dico facendo tutti gli scongiuri possibili, ma io ho visto le prime due puntate… Il cast che hanno messo insieme quest'anno è fatto da artisti bravissimi. Straordinari».

Le date di "Oversympathy"