“Ghost – Il musical” da Milano il 28 dicembre e poi in tutta Italia

A Natale regalate (o regalatevi) un sogno. Come? Rivivendo a teatro una delle storie più romantiche e appassionanti di sempre: quella dell'amore tra Sam e Molly, capace di superare qualsiasi ostacolo. Stiamo parlando (forse i più “cinefili“ di voi l'avranno già capito...) di “Ghost”, film del 1990 che, oltre a incassare moltissimo e a vincere due Oscar, si è impresso in modo indelebile nella memoria collettiva. Non c'è insomma da stupirsi se questo film di culto è diventato anche un musical di grande successo, che finalmente si presenta anche in una versione italiana. Lo spettacolo approda il 28 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove si fermerà fino al 9 gennaio prima di partire per un lungo tour che, da qui ad aprile, toccherà tra l'altro Firenze, Bergamo, Padova, Genova, Torino, Catanzaro e Bari.

Ne sono protagonisti, nei ruoli che Hollywood assegnò a Demi Moore e Patrick Swayze, Giulia Sol e Mirko Ranù. Lei, vista nel 2020 nello show di Raiuno “Tale e quale show”, è un'esperta di musical viste le sue interpretazioni in “Funny Girl“, “The Full Monty“, “Hairspray” e “Fame“. Quanto a Ranù, apparso sul piccolo schermo in “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis, ha al suo attivo titoli come “Grease”, “Priscilla”, “West Side Story” e “Guarda del corpo”.

Diretto da Federico Bellone, “Ghost – Il musical” vede nel cast anche Gloria Enchill nei panni di Oda Mae (il personaggio che valse l'Oscar a una strepitosa Whoopi Goldberg), e Giuseppe Verzicco in quelli del perfido Carl, il collega di Sam che tradisce la sua fiducia.

Sostenuto da una grande colonna sonora, in cui spicca la hit “Unchained Melody” dei Righteous Brothers, “Ghost - Il musical” non deluderà chi ama le emozioni e il grande spettacolo.