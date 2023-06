Il Teatro Sistina si moltiplica e fa sognare tutta Italia con Sistina Chapiteau

Il 13 dicembre debutta a Milano Sistina Chapiteau il primo Teatro itinerante d’Italia dedicato alla commedia musicale Carola Piluso







La magia del Teatro Sistina è pronta a valicare i confini della Capitale con Sistina Chapiteau il primo teatro itinerante italiano dedicato al musical. Sarà un teatro gemello di quello storico, con 1500 poltrone di velluto grigio e rosso, identiche a quelle di Roma e con un grande palco di 300 metri quadri. Un progetto dal sapore internazionale voluto dal direttore artistico del Sistina Massimo Romeo Piparo.

«Nasce dalla volontà di portare in giro per l’Italia il marchio del Teatro Sistina con i suoi grandissimi spettacoli che, tenendosi solo a Roma, costringono le persone a muoversi per venirli a vedere. L’obiettivo è quello di portare “sorrisi, canzoni” e tanto teatro musicale in giro per l’Italia» racconta Piparo.

All’inaugurazione dello Chapiteau, che si è tenuta all’interno dello storico Sistina a Roma, accanto a Piparo c’erano anche i protagonisti delle commedie musicali che animeranno il nuovo teatro (oltre a quello storico di Roma): Max Giusti, Luca Ward, Rossella Brescia, Giulio Scarpati, Serena Autieri, The Pozzoli’s family, e Malika Ayane.

Proprio a Malika Ayane con “Cats” è affidato il debutto dello Chapiteau a Milano il prossimo 13 dicembre allo Scalo Farini. «Per venire a Milano divento Crisabella (personaggio che interpreta nel musical ndr) e invado la città con tutti gli altri gatti. Crisabella è molto contenta del Sistina Chapiteau perché si porta i suoi bauli senza sentirsi sfrattata» sorride Malika.

Si parte con “Cats”, dunque, e si prosegue con “Il Marchese del Grillo”, “Billy Elliot” “Matilda” e “My Fair Lady”. «Porto nella mia seconda casa, che è Milano, qualcosa di bello e a Milano c’è tantissima voglia di Roma» dice Max Giusti protagonista di “Il Marchese del Grillo”.

Una delle novità previste in cartellone è “Matilda” musical dove The Pozzoli’s Family saranno i genitori della piccola Matilda e Luca Ward vestirà i panni della dispotica preside Agatha Trinciabue.

«Il ruolo di una donna mi mancava» ride Luca Ward. «Ora sono due le cose: o riparte la mia carriera oppure finisce qua, sarà il pubblico a decidere!».

Intanto sono aperti i casting per “My Fair Lady”, a novembre in scena a Roma, con protagonista Serena Autieri, attrice legatissima al Sistina che ha iniziato la sua carriera proprio sul palco di questo teatro.