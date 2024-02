Max Angioni a teatro con il tour “Anche meno”

40 (per ora) date già in calendario. Partenza il 16 febbraio e poi su e giù per l’Italia fino a fine maggio Barbara Mosconi







Max Angioni torna a teatro e lo fa con un tour dal titolo “Anche meno” (prodotto da Vera srl di Paolo Ruffini) e 40 (per ora) date già in calendario. Partenza il 16 febbraio a Ferrara e a seguire Udine, Trieste, Trento, Fermo, Ancona, Ascoli Piceno e così via su e giù per l’Italia fino a fine maggio.

Il primo tour, “Miracolato”, due anni fa, e ora si riparte.

«Abbiamo fatto 150 repliche, le richieste continuavano ad arrivare e quindi si è cominciato a lavorare sul nuovo spettacolo. Ho deciso di sperimentare il metodo americano».

Cos’è il “metodo americano”?

«Prima di mettere in scena uno spettacolo i comici americani per sei mesi tutte le sere fanno il giro nei locali per provarlo. Non puoi provarlo direttamente in sala. Ho fatto lo stesso. Sono riuscito a fare una decina di repliche in alcuni locali molto piccoli da 50 persone una sera».

E l’esperimento com’è andato?

«A un certo momento dello spettacolo chiedo al pubblico: “Vi sta piacendo?”. Una sera uno spettatore mi risponde: “Guarda faccio molto fatica perché non chiudi i discorsi”. Un’altra sera ero in una pizzeria di Livorno, provavo lo spettacolo mentre le persone mangiavano la pizza e uno mi ha chiesto: “Scusa puoi salutare Graziella?”. E l’ho salutata».

Debutto il 16 febbraio a Ferrara.

«In realtà abbiamo già fatto tre rappresentazioni ad Amsterdam, Bruxelles e Londra, gli italiani all’estero hanno molta voglia di vedere questi spettacoli, sono state serate molto belle. Ora ci saranno 40 date, la metà è già sold out, al teatro Arcimboldi dal 3 al 7 aprile abbiamo dovuto aggiungere una pomeridiana il 6 aprile. Poi d’estate ci saranno le arene e gli spazi all’aperto fino all’autunno inoltrato e poi avanti fino al 2025…».

Il titolo dello spettacolo è “Anche meno”.

«Negli anni passati mi sentivo un po’ perso e intimorito, quel buco c’è ancora, però capisco che lo stress che vedo in me e in tante persone per dare tutto forse non è motivato, uno può essere “anche meno” sotto pressione rispetto agli obbiettivi sociali da raggiungere. Il mio sogno l’ho raggiunto, ma a volte è un continuo essere ancora in ansia».

Che temi affronterai sul palco?

«Molti riferimenti all’attualità e poi ho messo insieme del materiale che avevo raccolto negli anni, dalla morte del mio cane a riflessioni sull’educazione sessuale fatte alle scuole medie insieme con altri argomenti. Li ho proposti al pubblico per vedere cosa funzionava. Se ad esempio dico tre cose divertenti sugli aerei due cose non funzionano e la terza sì, me la segno e cerco altro materiale».

L’ultima cosa che hai scritto?

«Un pezzo sulle persone che mi fermano per chiedere le foto e sui cinquantenni al cellulare. Tempo fa una signora di sessant’anni mi ha chiesto: “Mi fai un video?”. Pensavo fosse per suo nipote o suo figlio e invece era per sua mamma! Quindi il mio target di pubblico si è ampliato».

Messaggi particolari o appelli durante lo show?

«Lo spettacolo inizia con un quarto d’ora d’attualità, ci sarà anche un po’ di politica e di guerra, un po’ di tutto, però non la cronaca nera. E neanche appelli al cessate il fuoco o stop al genocidio. Nel momento in cui il pubblico viene a vedere uno spettacolo comico si aspetta determinate cose e in un’ora e mezzo argomenti di questo tipo non mi sento di affrontarli, non mi sento mio agio, ammiro chi lo fa, ha sicuramente una conoscenza notevole dell’argomento».

Si può parlare di tutto?

«Possiamo fare battute su qualsiasi cosa, dipende da come le fai. In fase creativa non ci dovrebbero essere limiti, poi in fase di edizione devi selezionare, la battuta deve essere ben contestualizzata».

Capricci da star?

«Quando fai una cosa 200 volte l’anno vuoi essere comodo, in forma, tranquillo, sereno. Sono un rompiballe? Sì, può essere, ma c’è in ballo il mio umore. Ad esempio io non posso neanche sentire la parola “affettati”, mangiare il prosciutto prima dello spettacolo mi fa venire sete e mi gonfia, l’ennesima volta che ho visto il prosciutto in camerino ho detto: no!».

Comici di riferimento?

«Non posso ignorare Beppe Grillo, lui è il numero uno per le persone che è riuscito a raggiungere con un’energia incredibile e con il suo parlare dell’attualità e dei fatti dell’Italia. Poi ce ne sono tanti: Fabio De Luigi, Antonio Albanese, Aldo Giovanni e Giacomo, la Gialappa’s. A livello internazionale per me il massimo è Ricky Gervais, ha fatto serie tv, film, show e sono tutti originali e soprattutto sinceri».

