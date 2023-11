“Non mi trovo”, Pinuccio porta a teatro la satira sulla famiglia social

Alessio Giannone, inviato di "Striscia la notizia", tenta di raccontare il nuovo focolare dell’italiano medio Redazione Sorrisi







Ritratto di famiglia 4.0. Quella che oggi nasce, si sposa, si lascia. A favore di fotocamera. Come siamo cambiati negli ultimi vent’anni? Assai, secondo Alessio Giannone, Pinuccio di "Striscia la notizia", che con la lente della satira tenta di raccontare il nuovo focolare dell’italiano medio.

Il risultato è una galleria esilarante di ricevimenti di nozze super pacchiane, ecografie svelate in un post, esibizione di pupi e balletti. Bestiario social che a tratti apre anche a una riflessione nostalgica. Tanto che l’autore e comico (nel 2020 ha pubblicato con Mondadori “Annessi e Connessi”, sempre dedicato agli eccessi dei social) implora un giudice immaginario di condannarlo all’ergastolo, così senza cellulare potrà nascondersi da questo mondo sempre in mostra a cui sente di non appartenere più.

Oggi 4,76 miliardi di persone, quasi il 60% della popolazione mondiale, usano i social media. Mediamente, noi italiani navighiamo per circa sei ore al giorno, di cui quasi due dedicate ai social. Si stava meglio prima? «Sono partito dai ricordi della mia infanzia», spiega Giannone «fatti di molte meno immagini, perché i social non c’erano. Oggi pubblichiamo in media 25 foto al giorno. Prima, invece, sviluppavamo un rullino da 36 foto dopo un’intera estate. Di queste, dieci foto venivano sfocate, quattro con gli occhi chiusi e due con gli occhi rossi demoniaci e poi c'era sempre dove mia madre mi diceva “Non sto bene… buttala”. Non mancava mai anche quella per la nonna, serviva in caso di dipartita nell'anno in corso».

Accompagnato da un chitarrista e dagli elementi scenografici firmati da Marco Lodola, la voce narrante di Giannone ci guida in un divertente viaggio antropologico attraverso filmati pescati dal web in cui nonni, bambini, fidanzati vengono coinvolti in questa fiera della vanità digitale.

Il tour di #Nonmitrovo partirà dalla Puglia il 9 dicembre e sbarcherà anche a Roma e Milano. Per info e biglietti pinucciosono.it