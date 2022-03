“Oblivion Rhapsody”, i 10 anni degli Oblivion a teatro

Fa tappa al Teatro Carcano di Milano, dal 10 al 13 marzo, lo show che celebra i dieci anni in tour del gruppo Alberto Rivaroli







Sempre la solita storia. Alla fine di ogni spettacolo degli Oblivion, quando smetti di ridere (e non è facile, credetemi), ti chiedi come diavolo facciano a trasformare la lingua, la storia e la letteratura italiana in una travolgente e paradossale corsa a trecento all’ora.

Forse perché nel loro genere sono davvero unici e col tempo l'affiatamento è diventato quasi perfetto. Successo dopo successo, è arrivato finalmente il momento di gridare “Buon compleanno Oblivion”. Sono dieci anni infatti che Davide, Fabio, Lorenzo, Graziana e Francesca riempiono i teatri italiani con i loro show (sette, per ora): l’ultimo in ordine di tempo è “Oblivion Rhapsody”, che fa tappa a Milano, al Teatro Carcano, da giovedì 10 a domenica 13 marzo, prima di ripartire in tour fino al 23 aprile.

Di che si tratta? Chi li conosce sa che una risposta è quasi impossibile: sul palcoscenico scorre il meglio del loro repertorio, in una raffica irresistibile di battute, parodie e improvvisazioni mimiche. Un’occasione da non perdere, per il pubblico milanese (che li ha sempre accolti a braccia aperte) ma anche per gli altri. Dopo le attesissime date del Carcano, tra quelle delle prossime settimane (l’elenco completo è su www.oblivion.it) ricordiamo Lecco (16 marzo), Mestre (17), San Giovanni in Persiceto (22), Spilimbergo (25), Fidenza (7 aprile), Varese (8), (Ferrara (10), Piacenza (12), Assisi (23).