“Open”, lo spettacolo con i ballerini di “Amici”

Il coreografo Daniel Ezralow ha scelto otto talenti lanciati da Maria De Filippi per la nuova versione del suo spettacolo Alberto Rivaroli







Un’esplosione di felicità, la voglia di sfogare la tensione e il piacere di godersi fino in fondo un sogno che si realizza. C’è tutto questo, e chissà quante altre emozioni, nella foto che vedete qui accanto. Ne sono protagonisti i ballerini di “Open”, lo spettacolo diretto e coreografato da Daniel Ezralow che sta girando l’Italia: un evento di cui vi abbiamo parlato già qualche settimana fa e che, dopo le date di Rovigo, Trieste e Ferrara, si prepara a toccare Milano, Roma e molte altre città.

Ma chi sono questi giovanissimi talenti e perché vi sembra di averli già visti da qualche parte? La risposta è molto semplice: si tratta di otto formidabili ballerini che hanno in comune la partecipazione ad “Amici”, il re dei talent televisivi, lanciato nel 2001 (quando ancora si chiamava “Saranno famosi”) e portato, su Canale 5, a un successo straordinario da Maria De Filippi.

Con i suoi 31 anni, la “veterana” del gruppo è Klaudia Pepa, che fu selezionata per l’edizione del 2014; con lei, altri colleghi più giovani ma già abituati da tempo alle luci della ribalta. Come Oliviero Bifulco, nel cast del programma nel 2016, o Miguel Chavez e Mimmina Ciccarelli, che hanno partecipato all’edizione del 2018. Rosa Di Grazia ha mostrato le sue qualità ad “Amici” nel 2020, un anno prima di Christian Stefanelli, mentre è ancora più fresco il ricordo del “corso” frequentato da Samuelino Antinelli e Claudia Bentrovato: quando sono entrati nella scuola di Maria De Filippi correva infatti l’anno 2022.

Otto artisti con storie personali diverse, ma con lo stesso enorme amore per la danza. E inoltre tutti hanno imparato, grazie all’avventura ad “Amici”, la lezione più importante di tutte: per aver successo nel mondo della danza serve una volontà di ferro. Anche per quello sono stati scelti da un vero gigante del ballo come Daniel Ezralow, strepitoso performer e grande coreografo: è stato tra l’altro uno dei fondatori della storica compagnia dei Momix. «Questi ragazzi hanno capito che l’esperienza in tv doveva essere un punto di partenza e non di arrivo» spiega proprio Ezralow. «A loro ho chiesto di tirare fuori tutto quello che hanno, perché non devono piacere a me ma a sé stessi».

La sfida in effetti è stimolante: offrire nuove sfumature a uno spettacolo di grande successo che ha già girato il mondo. “Open”, scritto da Ezralow insieme con la moglie Arabella Holzbog, ha infatti debuttato in Italia nel 2012 e, dopo un lungo tour di quasi due anni, è approdato sui palcoscenici americani nel 2016, per poi tornare da noi nel 2021.

«Vuole essere un antidoto alla complicazione della vita, un invito a essere liberi, sprigionando senza paure la propria energia positiva» aggiunge Ezralow, che con questo spettacolo ha voluto realizzare un collage dove i passi di danza si fondono con luci, costumi, soluzioni sceniche innovative, con l’obiettivo di aprire la mente. «L’arte è l’unica arma che abbiamo per superare i momenti di crisi, ecco perché è necessario cercare dentro di noi la forza, l’entusiasmo, la creatività» conclude. «Un artista ha un destino già scritto: non può guardare indietro, ma solo avanti».